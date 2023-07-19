Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Kutalmış Yalçın ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Yunus Emre Enstitüsü’nün Türk kültürü ve kimliği hakkında 64 ülkede yaptığı çalışmalardan dolayı başkanlarını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, binlerce yıllık tarihi ve gelenekleri gelecek nesillere aktarmanın ancak büyük bir millete nasip olduğuna işaret ederek, “Biz de büyük Türk milletinin bir parçasıyız. Bu süreçte bizim de payımız var. Gençlerimiz ve sanatçılarımızla çalışmalarınızda yer alarak… Bu gururu yaşıyoruz” dedi.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen 3. Barış ve Özgürlük Kupası nedeniyle ülkede bulunan Yunus Emre Enstitüsü’nün dünyanın farklı yerlerindeki şubelerinden yetkililerini ve gençleri ülkede görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, diğer ülkelerden getirilen gençlere KKTC’yi tanıtma fırsatı verildiği için teşekkür etti.

KKTC’ye gelen yabancıların geri döndüklerinde buradaki izlenimlerini anlatmalarının tanınma sürecinde önemli katkıları olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, diğer ülkelerde yapılacak etkinliklerde de KKTC’den gençlere yer verilmesinin ve enstitünün KKTC’deki faaliyetlerinin artırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

-Yalçın

Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Kutalmış Yalçın ise konuşmasında, 64 ülkede 85 temsilciye ulaştıklarını belirterek, hepsinin değerli olduğunu ancak kurumsal hafıza açısından en önemlisinin Lefkoşa’daki merkez olduğunu ifade etti.

3’üncü Barış ve Özgürlük Kupası’nı düzenlemelerinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın her zaman destek verdiğini bildiren Kutalmış Yalçın, Türk dili, kültürü, sanatı ve tarihinin tanıtılması noktasında ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.