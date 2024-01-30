Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Balkan ve Bulgaristan Türk Göçmenleri Derneği heyetini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, 1974’ten sonra ülkeye Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelenlerin yanı sıra Bulgaristan ve Balkanlar'dan da gelen Türklerle de kardeşlik duyguları içinde ülkenin kalkınması için çalıştıklarını belirtti. Tatar, "Hepimiz büyük milletimizin fertleri olarak bu mücadelenin içindeyiz” dedi.

Kıbrıs Türkü'nün de göçler yaşadığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Bulgaristan’da doğan ama şu anda çocuklarıyla ve ülkemizde doğmuş torunlarıyla burada bizlerle bu mücadelede birlikte olmanızdan memnuniyet duyuyoruz. Hak ve hukuk arayışı içerisinde Bulgaristan’da Türklük mücadelesi veren sizler şimdi, KKTC’nin istikbali ve ülkemizin daha güzel yarınlara taşımak için bizimle birlikte mücadeleyi sürdürmektesiniz” diye konuştu.