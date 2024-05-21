Lefkoşa, 21 Mayıs 24 (TAK): Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bahar Esintileri Sanat Derneği Başkanı Ahmet Gökhan, Bahar Esintileri Koro Şefi Bahar Gökhan ve koro ekibini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Tatar, Bakü’de konser veren Bahar Esintileri Korosu'nu tebrik ederek, ülkeyi başarılı bir şekilde temsil ettikleri için gurur duyduklarını belirtti.



Tatar, kabuldeki konuşmasında, “Kıbrıs Türkü, bu topraklarda verdiği mücadeleyi sürdürürken aynı zamanda kültürünü, sanatını, müziğini en çağdaş değerlerle koruyarak uluslararası platformlarda başarılı bir şekilde sergileyebiliyor” dedi.

Bakü ziyaretine değinerek Azerbaycan halkına ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar; Aliyev’in, Güney Kıbrıs ve uluslararası toplumun baskılarına rağmen Kıbrıs Türkü ile ilişkilerin geliştirilmesi yönünde talimat verdiğini anımsattı.

Azerbaycan ile ilişkilerin geliştirilmesi konusunda atılan adımların tarihi adımlar olduğunu kaydeden Tatar, Kıbrıs Türkü’nün yok olmasına neden olacak federal çatı altında bir çözümü asla kabul etmeyeceklerini, iki devletin iş birliğinde komşuluk ilişkileriyle coğrafyadaki varlığı milli değerler ve maneviyatla sürdürme mücadelesine devam edeceklerini söyledi.

Milli değerler, kültür ve sanatla birlikte hareket ederek dünya devletlerinden saygı görmeyi başarmanın önemine dikkat çeken Tatar, Azerbaycan Cumhuriyeti’ne ve sanatsal etkinliklerle bağları güçlendirmeyi başaran koro ekibine teşekkür etti.

-Gökhan

Bahar Esintileri Sanat Derneği Başkanı Ahmet Gökhan yaptığı konuşmada, Türk müziğini yaşatmak adına başlattıkları koronun “3 devlet 1 millet” ruhu ile Cumhurbaşkanı Tatar’ın açtığı yolda ilerlemeye çalıştıklarını söyledi.

Bakü’de verdikleri konser hakkında bilgi de veren Gökhan, “Dileğimiz iki ülke arasındaki ilişkilerin daha ilerlemesidir ve bu yöndeki çalışmalara katkı koymayı amaçlıyoruz”.

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