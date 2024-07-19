Tatar: “Azerbaycan-KKTC ilişkilerinin giderek gelişmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Diaspora Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Valeh Hacıyev, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Üyesi Fatma Yıldırım, Azerbaycan-KKTC Parlamentolararası Dostluk Grubu Üyesi Musa Quliyev ve Azerbaycan-KKTC Parlamentolararası Dostluk Grubu Üyesi Hikmet Babaoğlu’nun yer aldığı Azerbaycan heyetini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde KKTC’de bulunan Azerbaycan heyetini kabul eden Tatar, Azerbaycan ile KKTC’nin arasındaki münasebetlerin gelişmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Azerbaycan ziyaretine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetiyle Şuşa’da yapılan Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında KKTC olarak yerlerini aldıklarını anımsattı.

“Bağımsız bir Türk devleti olarak bayrağımızla orada yer almamız bütün dünyaya mesaj olarak gitmiştir.” diyen Tatar, Azerbaycan’ın KKTC’nin yanında olması, Azerbaycan ile ilişkilerin geliştirilmesi ve Türk Devletleri Teşkilatı’nda KKTC’nin yerini almasının önemine vurgu yaptı.

Güney Kıbrıs’ın Kıbrıs Türklerine büyük haksızlık yaptığını, Kıbrıs’ta iki ayrı halk olduğunu belirten Tatar, “Kıbrıs Türkleri en az Kıbrıs Rumları kadar meşrudur, egemendir. Kendi geleceğini tayin etme hakkına sahiptir. “1963’te silah zoruyla Kıbrıs Türklerini devletin dışına iten Rum tarafının yaptığı haksızlık herkesin malumudur.” dedi.

60 yıldır Rum tarafının tanınmış bir devlet olurken Kıbrıs Türklerinin tanınmamış olmasının büyük haksızlık olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının tek taraflı olarak AB’ye üye olmasının da Kıbrıs Türklerine yapılan başka bir haksızlık olduğunu kaydetti.

“Bizler davamıza inanmış yürekli insanlar olarak Anavatan Türkiye’nin her zaman için bize olan desteği ve şimdi sizlerin bizlere yakınlaşması, sizlerin bize verdiği destek bize güç vermektedir.” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e Kıbrıs Türklerine göstermekte olduğu yakınlık dolayısıyla teşekkürlerini ve minnet duygularını iletti.

Şuşa’da yapılan tarihi toplantıda KKTC Cumhurbaşkanı olarak yer almasının büyük önem arz ettiğini yineleyen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin haklı mücadelesinde dost ülkeler tarafından daha da destek bulacağına inanç belirtti. “Can Azerbaycan’daki 44 günlük savaşta hep dualarımız sizinleydi. Karabağ topraklarının azat edilmesi tekrar Azerbaycan’a bağlanabilmesi, benim de ziyaret ederek bu verilen mücadeleyi görmem beni çok mutlu etmiştir.” ifadelerini kullanan Tatar, “bir millet, üç devlet” bilinciyle Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümünde Azerbaycan heyetini kabul etmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Azerbaycan-KKTC Parlamentolararası Dostluk Grubu kurulması kararından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, ilişkilerin karşılıklı olarak gelişmeye devam edeceğini, milletvekillerinin karşılıklı ziyaretleri ve dostluk gruplarının yakınlaşmasının halkların yakınlaşması olduğunu kaydetti.

-Hacıyev

Diaspora Devlet Komitesi Başkanı Valeh Hacıyev de konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tatar’a Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in hürmet ve selamlarını ileterek, Azerbaycan heyetini kabul etmesinden dolayı teşekkür etti.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50.yıl dönümünde KKTC’de bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Hacıyev, KKTC ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gelişmesi için yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduğunu söyledi. Eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in döneminde 1997 yılında KKTC temsilciğinin Azerbaycan’da açıldığına işaret eden Hacıyev, Haydar Aliyev’in Türk dünyasının ve Türk devletlerinin birliğine büyük önem verdiğini anımsattı. Hacıyev, KKTC’nin de bu birliğin ayrılmaz parçası olduğunun altını çizerek, Türk birliğinin önemini içeren siyasetin bugün de devam etmesi ve KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde yer almasının önemine işaret etti.

Azerbaycan – KKTC Milli Meclisi Dostluk Grubu’nun kurulmasını tarihi bir olay olarak değerlendiren Hacıyev, Azerbaycan-Türkiye-KKTC arası dostluk gruplarının olumlu görüşmeler ve ilişkiler geliştirdiklerini söyledi ve KKTC devlet makamlarının Azerbaycan’a ziyaretlerinin gerçekleşmesini de büyük memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Hacıyev, “Gardaşlarımızın en aziz bayramını tebrik etmek için buraya gelmekten büyük memnuniyet duyuyor sizi tebrik ediyoruz. Bu bayram sadece sizin değil, tüm Türk dünyasının bayramıdır” ifadelerini kullandı.