Tatar – Akıncı İttifakı
Ortak bir rakibiniz varsa eğer!
Bu rakibin sizi tuş etme kapasitesi varsa hele!
Hayallerinizi battal etme gücü de varsa!
Ne yapardınız?
Birleşip, ortak hedefi alt etmek için uzlaşırdınız.
Ortalarda görünmeden el altı kardeşlik ilan ederdiniz.
Gizli köşelerde barış çubukları tüttürürdünüz.
Hırsına yenilen ve gaflete düşen herkes bunu böyle yapardı.
Ki, zaten öyle yaptılar.
Tatar - Akıncı cepheleri, artık gardaş!
Sümen altı kankası oldular.
*****
Birbirlerine rakipmiş gibi davranacaklar.
Akıncı, Erühman ile televizyondan kaçacak.
Tatar, söylemlerinde Akıncı’yı hedef gösterecek.
Akıncı da Erhürman’ı kaale almaz gibi yapacak.
O da Tatar ile uğraşır gibi yapacak.
Nedeni çok basit!
Tatar, Erhüman rekabetini istemiyor.
Çünkü 2.turdaki Erhürman'dan çekiniliyor.
Akıncı da Erhürman’dan korkuyor.
Çünkü 2.turdaki Erhürman ile şansı sıfır.
O zaman!
O zaman dans, dans , dans.
Kankaların, Gardaşların ve İttifakların dansı.
*****
Manipülatif anketlerde başa baş!
Manipülatif köşelerde yine başa baş.
Ama hatırlatayım, bunların hepsi ham hayal.
Hepsi masabaşı siyaset mühendisliği.
Ve fakat, bu tezgahtan Tatar bizzat haberdar mı?
Yoksa tezgah içinde tezgah mı var?
Bir düşünsün derim Tatar.
Ama iyice düşünsün.
*****
Bu piyesi kuran kahramanlara gelince.
Evdeki bulgurdan olma masalını bilmiyorlar sanırım.
Hani Dimyat diye yola çıktılar da.
Bu ayak oyunları demode.
Bu küçük hesaplar kabak tadında.
Ha, bu arada Erhüman’ın eli de taş toplamıyor.
Vardır onun da bir bildiği elbet.
Hoş, bütün Kıbrıs bunu görüyor zaten.
E peki herşeye rağmen bu maya tutar mı?
Nasreddin Hoca’nınki tuttuysa tutar.
Ama yine de paşa gönüller bilir.
*****
Hasılıkelam, esas sorun Tatar cephesinde.
Bu işlerde sonuç hiç belli olmaz yine de
Akıncı cephesi bu işten kazançlı çıkacağını düşünse de.
Aniden sağ-liberal toplanabilir de.
Ancak ayağına pranga takılan şu an Tatar.
Bunu sorun yapan var mı?
Cephenin tümünü bilemem.
Ama Tatar, bunu sorun yapmalı.
Çünkü bu kankalıktan tek yarar görebilecek Akıncı.
Tek zarar görecek ise Tatar.
Bu yol, yol değil elbet.
Özellikle de Tatar’ı gerçekten sevenler dikkat etsin.
Tatar’ı gerçekten düşünüyorlarsa tabi.
Çünkü belki de bu işbirliği ile Tatar'ın şansı yok ediliyor.
Haa, gizli ajandaları varsa bilemem.
O ajandayı sorgulamak da artık Tatar’a kalmış.