Tatar: “Allah milletimizi korusun, Allah milletimize güç versin ve bu yaraları hep birlikte saralım”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’de depremlerden etkilenen üç ile ziyareti kapsamında Kahramanmaraş’ın ardından Adana’ya geçti.

Tatar, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören depremzedelere ziyaretinin sonrasında hastane önünde basına açıklamalarda bulundu.

Depremzedelere acil şifalar dileyen Tatar, “Acımız büyük” diyerek, deprem felaketinin KKTC’de de yüreklerini parçaladığını söyledi. “Adıyaman’da evlatlarımızı, yavrularımızı yitirdik” diye konuşan Tatar, Adıyaman’da İsias Oteli enkazında Gazimağusa TMK öğrencisi voleybolcular, aileleri ve öğretmenleriyle birlikte 35 kişi, toplamda 50 KKTC vatandaşının deprem bölgelerinde hayatını kaybettiğini söyledi.

1974’ten sonra Hatay’dan KKTC’ye yerleşen kişilerin akrabalarını kaybettiğini de dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, depremde hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, sevenlerine yakınlarına başsağlığı diledi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin büyük hizmetler verdiğini dile getiren Tatar, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin örnek bir hastane olduğunu vurguladı.

Tüm Türkiye’ye KKTC’den geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Tatar, “Allah milletimizi korusun, Allah milletimize güç versin ve bu yaraları hep birlikte saralım” diye konuştu.

Bu acıların hiçbir zaman unutulmayacağını ancak hayatın devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bir an önce yaraların sarılıp, normal hayata dönülmesini temenni etti.