TATAR ADADAKİ BARIŞ ORTAMINA ZARAR VEREN ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ

Ergün Yahat

Cmhurbaşaknı Ersin Tatar Güney Kıbrıs ta yaşanan siddet olayına sosyal medya hesabından paylaşım yaptı .

Asya Karaali kızımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum:

Güney Kıbrıs’ta yaşadığı vahim olay sonucu yaralanan Asya Karaali isimli kızımızla telefon görüşmesi gerçekleştirerek geçmiş olsun dileklerimi iletip acil şifalar diledim Adadaki barış ortamına zarar veren böylesi şiddet olayları asla kabul edilemez. Cumhurbaşkanlığı Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi’ne, Asya Karaali’nin yaşadığı menfur saldırıyı tüm yönleriyle takip etmesine yönelik gerekli direktifi verdiğimi kamuoyu ile paylaşırken yaşanan vahim olayın takipçisi olmaya devam edeceğimi belirtirim.