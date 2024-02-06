Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bizler, tarihimizde yaşanan mücadeleleri ve bağımsızlığımız uğruna verilen canları unutmadık; unutmayacağız” dedi.

Tatar, 6 Şubat 1964’te Arpalık'ta şehit edilen 5 mücahitle ilgili anma mesajı yayımladı. Cumjhurbaşkanı Tatar, Rumların köye büyük çapta bir saldırı gerçekleştirdiğini belirterek, ENOSİS hayaliyle Akritas Planı’nı uygulamaya koyan Rumların yoğun saldırılarına karşı “Adada biz de varız” diyerek direnen Kıbrıs Türkünün Arpalık’ta 5 şehit verdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar mesajında şunlara yer verdi:

“Yalandan bir bahane ile yurttaşlarımıza saldıran Rum askerleri, 6 Şubat 1964 günü biri 13 yaşında bir çocuk olmak üzere beş vatandaşımızı katletmişti. Bizler, tarihimizde yaşanan bu mücadeleleri ve bağımsızlığımız uğruna verilen canları unutmadık; unutmayacağız. Anavatan Türkiye'mizin garantörlüğü ve eşit egemenliğimiz kırmızı çizgimizdir. Göreve geldiğimiz ilk günden beri Anavatan Türkiye'nin de güçlü desteği ile yürüttüğümüz ‘eşit statü ve iki eşit egemen devlet’ politikamızdan ödün vermeden yolumuza devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Aziz Şehitlerimiz İsmail Musa Mani, Ali Hasan Mulla, Mehmet Hüseyin Büyük, Mustafa Osman Margili ve Hasan Mulla Mustafa'yı Rahmetle anıyorum”.