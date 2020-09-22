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Tatar 2. turda kimi destekleyecek?

Derviş Gezer
Türkiye

Derviş Gezer

22 Eylül 2020, 01:45

Cumhurbaşkanlığına şunun şurasında 20 gün kaldı.

Az çok ak koyun kara koyun belli.

Kastım 2.tur.

Herkes kimlerin olacağını tahmin ediyor zaten.

Ki, kamuoyu da netleşmiş gibi.

Neyse bizi burada anketçilik oynamıyoruz.

Bizimki vatandaşın sesi olma kaygısı.

Bu noktada elbette 2.tura kalamayacaklar önemli.

Esasen adayların bizzat kendileri.

Bağlı bulundukları siyasal yapılar.

Bu faktörler etki sağlayabilir.

Kim destelenirse pozitif.

Kimin karşısında durulursa negatif.

*****

Mesela Ersin Tatar.

En çok merak edilen 2.turda Tatar’ın tavrı.

İlk kez UBP destekli bir aday 2.turda olmayacak gibi görünüyor.

Bu kavşakta Tatar olmayacaksa, 2.turda kim desteklenir?

Kendisi destek beyan edecek mi?

Yoksa serbest çağrısı mı yapacak?

Veyahut destek derse partisi bu çağrıya uyar mı?

Bunlar çok önemli.

Ama esas önemli olan Tatar’ın duruşu olur.

Özersay 2.tura kalabilecek olsa Özersay’a destek verir mi mesela?

Kendisi destek verse, Özersay’a UBP destek olur mu?

Gerçi Özersay’ın da 2.tur ümidi yok.

Bu yüzden belli ki Tatar sıkıntılı olacak.

Keza UBP de.

*****

Velakin 2.tur için iddialı isimler ortada.

Erhürman ve Akıncı.

Bu ikiliden Tatar hangisine meyleder?

Erhürman UBP içinde makul görülüyor.

Hatta gizli gizli epey destekçisi var.

Ancak unutulmamalı.

2015 seçiminde UBP küskünleri Akıncı demişti.

2015’ten bu yana elbet değişiklikler var.

Eroğlu aday değil.

Buna rağmen UBP açısından 2015 konjonktürü halen mevcut.

UBP yine küskün dolu.

Ve bu sefer bu küskünler Erhürman’a daha sıcak.

Bunu farkında mı Tatar bilemiyoruz.

Ancak kamuoyu her halükarda merakta.

Tatar 2.turda kimi destekleyecek?

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