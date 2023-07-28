Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’nu kabulünde, 1 Ağustos’un Kıbrıs Türkü için dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmasında, 1 Ağustos’ta Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 47’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 65’inci ve Kıbrıs’ın fethinin 452’nci yıl dönümünün kutlanacağını hatırlattı.

-Tatar

Kıbrıs Türkü’nün 450 yıldan fazla bir süredir Kıbrıs’ta bulunduğunu anlatan Tatar, dünyada birçok halkın ve devletin bu kadar uzun bir geçmişe sahip olmadığını ifade etti. Tatar, Kıbrıs Türkü’nün yüzyıllardır Kıbrıs’ta yaşamasının egemen eşit olmasının temel dayanaklarından biri olduğunu da kaydetti.

Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve varoluş mücadelesinde TMT’nin büyük katkıları olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu ortağı olarak uluslararası bir anlaşma ile haklı yerini aldığını anlattı. Silah zoruyla Kıbrıslı Türklerin 3 yıl sonra Kıbrıs Cumhuriyeti’nden dışlandığını ifade eden Tatar, 1974 yılına kadar varoluş mücadelesi verildiğini ve Kıbrıs Barış Harekâtı ile Kıbrıslı Türklerin özgürlüğüne kavuştuğunu kaydetti.

Kıbrıs Türkü’nün aşama aşama kurduğu devletlerin ardından kurum ve kuruluşlarını da kurduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, 1976 yılında TMT’nin yerini GKK’nın aldığını dile getirdi.

Kıbrıs Türkü’nün huzur ve barış içinde yaşamasının insan haklarının gereği olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı, “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, polis teşkilatı ve askeri örgütlenmesiyle ülkenin huzur ve güvenliği için hizmet veriyor. Kıbrıs’ta ve Doğu Akdeniz’de havada, karada ve denizde Türk Silahlı Kuvvetleri ile işbirliği ve dayanışma içinde görevler başarıyla yürütülüyor” dedi.

-Topaloğlu

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Zorlu Topaloğlu da konuşmasında, Kıbrıs Türk tarihinde 1 Ağustos tarihlerinde 3 önemli gelişme yaşandığına dikkat çekerek, 1571 yılında Kıbrıs’ın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedildiğini, 1958 yılında TMT’nin ve 1976 yılında ise GKK’nın kurulduğunu anlattı.

GKK’nın asker, polis ve tüm unsurlarıyla görevinin başında ve Kıbrıs Türkü’nün emrinde olduğunu anlatan Topaloğlu, tüm personelin vatan sevgisi ve millet aşkıyla görevlerini özveriyle yerine getirdiklerini vurguladı.