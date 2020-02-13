Taşyapı’ya gücünüz yetecek mi!

Doğrusunu söylemek gerekirse Ercan eski haliyle çok kötüydü...

Resmen dökülüyordu!

Valiz taşınan araçlardan tutun da, otoparkına kadar, tuvaletlerden Geliş gidiş salonlarına kadar çağdaşlıktan çok yoksun bir viraneye benziyordu...

Sonra Emrullah Turanlı çıktı ortaya!

Adamı Türkiye’de büyük bir ihaleye girmesin diye buraya gönderdiler, Ercan işini kendine hediye ettiler...

Alınan ilk taksitle de hatırlarsanız 13’ncü maaşlar ödenmişti!

Sonra ne olduysa hem ortağıyla ters düştü sonra da hükümetlerle...

Bu süreçte en çok da ‘siyasiler benim cebimdedir’ diye yaptığı açıklamayı hiç unutmayacağız!

Rüşvet iddialarını da...

Birkaç bakan hakkında söylemlerde bulundu, onları zan altında bıraktı ama birisi de çıkıp kendisini mahkemeye vermedi!

Onun için bazı iddiaları gerçek mi değil mi diye kafamızda hep soru işaretleri kalacaktır...

Ta ki bir cesur yürek ortaya çıkıp da perde gerisinde yaşananları ortaya dökmedikçe!

...

Ercan’da elbette Taşyapı’dan sonra belli düzenlemeler yapıldı görsel çalışmalar yapıldı...

Bu arada yeni binaya da başlandı, bir süre hızlı bir şekilde ilerledi ama sonra yine bazı işletmeler ile ödeme sıkıntılar yaşanmaya başladı!

Hukuk davaları açıldı...

Çeşitli söylentiler çıktı ya da çıkarıldı!

Devlet ile alacak verecek kavgaları yaşandı, yaşanmaya da devam ediyor...

Bunların hepsi de bir teferruattan ibaret olsa da gerçek olan Ercan’ın yeni binasının ve pistinin zamanında bitirilmediğidir!

Ercan özellikle turizm açısından çok önemli olduğu için de bir an önce bitirilmesini turizm sektöründekiler bekliyor...

Anlaşılan uzun bir süre daha bekleyecekler!

Çünkü şimdilik bu konuda olumlu hiçbir gelişme yoktur...

...

İlgili bakan ise yeri geldikçe Ercan’ın patronuna göndermede bulunarak sözleşmenin iptal edileceğini söylüyor!

Böyle bir lüksü var mı yok mu bilemeyiz ama bizim aldığımız duyumlara göre Ercan ne kısa bir sürede bitirilecek ne de sözleşme bizimkiler tarafından iptal edilecek...

Aksine bu konuda kaos yaşanmaya devam edecek!

Çünkü Taşyapı bizimkilere göre kolay bir lokma değildir...

Gücünü de Türkiye’den almaktadır!

Türkiyeli bir takım yetkililer Taşyapı’ya baskı uygulanıp Ercan’ın bir an önce bitirilmesini isteseler de artık ne olduysa oldu, baskılar yerini tam tersi desteğe yöneldi...

Taşyapı’nın patronu da en azından bizim yöneticiler için korkulacak bir kişi haline dönüştü!

Türkiye’nin destek olduğu bir iş insanına bizim siyasilerin diş göstermesi mümkün mü?

Nerde o cesaret bizde!

...

Fırsat bulduğumuzda Taşyapı yetkilileri ile görüşüp onlardan da görüşlerini alacağız...

Çünkü kamuoyunun bilmediği bazı duyumlar almaya başladık!

Hani toplum olarak adaya geldiği günden beri kendilerine yükleniyoruz ya...

Ercan’ın gecikme sebebini bir de onlardan dinlemek isteriz!

Taşyapı taahhütlerini yerine getirmedi ama peki bizim devlet getirdi mi?

Bunları da öğrenmek ve kamuoyuyla paylaşmak gerek...

Onlar hangi sıkıntıları yaşıyorlar!

Bizimkiler ne dedi de yapmadılar...

Şirket yetkilileri bunları niye açıklamıyorlar!

Bölgede bir takım askeri sıkıntılar yaşanıyor mu?

Son söz olarak;

Taşyapı’yı ülkeden göndermek çok kolay bir iş değil...

Onu buraya gönderenler sahip çıkmaya devam ettikleri sürece de bunun imkan ve ihtimali yoktur!

Sevgililer gününe özel...

Malum yarın 14 Şubat Sevgililer Günü...

Esnafın en fazla beklediği günlerden bir tanesi!

En çok da kuyumcular dolup boşalacak her zaman olduğu gibi...

Revaçta olan hediye ise her zaman olduğu gibi pırlanta yüzük!

Kimisi yeni almayı düşünürken kimi de mevcut olanı büyütmek için kuyumcuda ter dökecek, cüzdanı boşaltacak...

Zira bizde eşine pırlanta yüzük almayanı adam yerine koymayan kadınlar bile var!

Onların hepsinin canları sağ olsun ama, geçenlerde bu işin bir uzmanı ile konuşunca biz de uyarma ihtiyacı hissettik...

Öncelikle pırlanta almak için biraz da bilirkişi olmak gerek!

700-800 TL’ye satılan yüzüklerin pırlanta ile yakından uzaktan alakası yok...

Uzman arkadaş diyor ki;

Pırlanta alırken kuyumcuya sormak gerek, bunu alırken yarın sabah getirip satmaya kalksa ne kadar para eder...

Örnek verecek olursak geçen yıl 18 Bin TL’ye alınan pırlanta yüzüğüne, yine aynı kuyumcunun 8 Bin TL’den fazla para vermeyeceğini biliyor muyuz!

Bu tür çok sorular var...

Kuyumcuların gelirlerine darbe filan vurmak istemeyiz ama eşi pırlanta yüzük diye direten erkek kesimini uyarmak da bizim görevlerimiz arasında!

Son olarak bir soru;

Sevgililer Günü niye hep kadınların beklentilerini karşılarken biz garibanlar için çok bir şey ifade etmiyor?

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MESAJ KUTUSU

Sayın Rifat GÜNAY, bilançolarında sahtekarlık yaparak haksız kazanç elde eden bir işletmeden yoğun olarak şikayetler alıyoruz. Konuyu fazla gecikmeden masaya yatırmanız ve bu konuda mağdur olanlara destek çıkmanız bekleniyor...

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Saylın Kudret ÖZERSAY, kamuya arka kapıdan yapılan istihdamlar konusunda sesinizi ne zaman çıkaracağınız merak konusu olmuş ki bu konuda yoğun ihbarlar almaya başladık. Temiz toplum adına vatandaş sizden verdiğiniz sözleri tutmanızı bekliyor!

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Sayın Olgun AMCAOĞLU, devlet yetkilerin aldığı maaşlar konusun son günler de ciddi spekülasyonlar yapılmaya başladığına göre bu konuda resmi bir açıklama yapmak sanki de şart oldu değil mi? Vatandaşı doğru bilgilendirme açısından hayli önemli bir durum...

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Sayın NAZIM ÇAVUŞOĞLU, mecliste yaptığınız “ göz yumarak iş yapma dönemi bitmiştir” şeklindeki açıklama fazla anlaşılmamış olsa gerek ki bu konuda daha detaylı bir açıklama bekleniyor. Geçmişte yapılan yanlışların üstüne çizgi çizmeyeceksiniz değil mi?

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Sayın Buray BÜSKÜVÜTÇÜ, çok önemli bir ismi Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarmaya hazırlanıyorsunuz ama bazı partilileriniz bu şahsın bağımsız aday olması konusunda uyarı mesajları gönderiyor. Zira seçimlerin ikinci turunda hayati rol oynayabilirsiniz...Bir düşünün deriz!.

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Sayın Meryem ÖZKURT, bir programcı arkadaşın görev değişikliğine emre itaatsizlik olduğu için karar verdiğinizi öğrendik. Yine de başarılı olan arkadaşları küstürmemek ve kuruma kazandırmak için hoşgörü unsurunu da unutmamak gerek değil mi?

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Sayın Tolga ATAKAN, Emrullah Turanlı sanki de beklediğinizden çok daha sert kaya gibi gelecek gibi geldi bize! Bu konuda Ankara ile çeşitli sorunlar yaşayabilirsiniz, dengeleri de unutmamak gerek değil mi?

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Sayın Ümit BAHŞİ, başarılı bir saç ektirme operasyonundan sonra pek yakında sümbül gibi saçlara kavuşmak için gün sayıyormuşsunuz. Umarız kel erkeklerin bazı sahip oldukları özellikleri kaybetmezsiniz, altın tarak hediyeniz bizden...

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Sayın Nidai GÜNGÖRDÜ, Girne’de kesilen 5 ağaç nedeniyle ifade verdiğinizi öğrendik. Adamlar suçlarını kapatsın diye hangi yollara kadar başvurmuşlar değil mi? Şeytani plan maşallah!

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Sayın Behiç ÖZTÜRK, bir savcının delilleri karartması nedeniyle görevinden uzaklaştırdığını duyduk, yargı mensupları da son günlerde bu konuyu gündem yapıyor. İsim verecek misiniz yoksa aramızda mı kalsın dersiniz!