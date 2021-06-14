Serbest Kürsü / Levent Özadam
Hükümet kafaya fena halde taktı…
Hayat pahalığı ödenekleri 3 aylığına dondurulacak diyor başka bir şey demiyor!
Emin olun ki bu onların fikri değil…
Hele de önce kurultay var sonra genel seçim!
Böyle bir karar üretmek sadece çılgınlıktır…
İntihar gibi bir şey!
Ama emir demiri keser ya…
Bir şekilde karar yürürlüğe girecek!
Ardından fakirlik gelecek…
Bu ülkede yaşayan hemen her birey fakirleşecek!
Akıl izan almıyor doğrusu…
Pandemide yaşanan durum malum!
Zaten ülke geneli, hele de özel sektör ve çalışanı çoktan tükendi…
Üstüne bir de dövizdeki ardı ardına yaşanan rekorlar geldi ki gelme devam ediyor!
Hayat pahalığı devam edecek ama sen bunu göz ardı edeceksin…
Aslında toplumsal bir seferberlik ilan edilirse ve önce devlet kendi harcamaları aşağıya çekse, belki biraz olsun vatandaşın yüreğine su serpilecek ama o da olmayınca, devlet har vurup harman savurunca hayat pahalılığın değil 3 ay iki sene dondurulmasına bir çok kişi razı olacak!
Hayatı ucuzlatmanın yolunu bulmadan HP ödeneğini dondurmak bu ülke insanına yapılacak olan en büyük kötülük olacaktır…
Günü gelince de elbette bunun bedeli ağır olacaktır!
…
Ankara’da ihale tamamlanmış kimsenin haberi bile yok…
Köy yollarının artık Türkiyeli şirketler tarafından yapılması kesinleşti!
Nedense bizim müteahhitler bir iki cılız açıklama ile sessiz kaldı…
Kaderlerine razı oldular demek!
Bundan sonra da kendi bilecekleri iş tabi ki…
Bugün köy yolları yarın ilçeler arası yollar, hastaneler, göletler ve daha nicesi!
Hükümet ise boynunu eğiyor dahası teşekkür ediyor…
Her zaman ki gibi şükran nutukları!
Tavla teslim oldular çünkü…
Oysa bazı bakanlar ile partililer içten içe kaynıyor, şiddetle karşı çıkıyor!
Ama nafile, içlerindekileri dışarı bir türlü vuramıyorlar…
Dönem parayı veren düdüğü çalar dönemi!
Madem ki kaynak oradan geliyor işleri de oradaki işletmeler yapacak…
Bizimkiler de ağızları açık havaya bakacaklar!
Varsın olsun buradaki bütün işleri Taşyapı’ya versinler…
Onların cepleri para dolarken bizimkiler de taş yiyip doysunlar!
Mademki ev ödevini yapmayıp imzaladığın sözleşmelerin altını doldurmadın…
Müstahaktır size diyeceğimiz ama içimiz el vermiyor!
…
Dünkü günün şok haberi…
Bazı belediye başkanları kafa kafaya vermişler siyasi parti kuracaklar!
Bayram değil seyran değil, eniştem beni niye öptü meselesi…
Bağımsız belediye başkanı olmaları ortak noktaları!
Aslında hepsi bir partiye özellikle de seçim zamanı göbekten bağlı ama belli ki kendilerini bile haberleri yok…
Ankara ziyareti sonrası açıklayacaklarmış!
Gelin hadi buradan yakın bakalım…
Öyle bir imaj yaratılıyor ki sanki de parti burada değil orada kurulacak!
Umarız doğru değildir bütün bunlar…
Doğruysa da o zaman kuracakları partinin adı Ankara Partisi olsun!
Ya birileri bizim ile fena halde kafa buluyor ya da bu işin ardında başka derin mevzular var…
Bekleyip görelim bakalım…
…
Bizim namı değer Berber Mahmut’un dün yine önüne oturdum…
Derin bir sohbete daldık!
Soruyor bizim başımız kel mi diye…
Kesinlikle kendisi keldir hatta durumu bizimkinden daha da vahim!
Sağlık üst kurulu ülkeyi açtıkça açıyor ya kıskanmış bizimkisi…
Sokağa çıkma yasağı artık gece yarısı başlıyor!
Kumarhaneler açıldı millet diz dize makinelerin başında…
Gece kulüpleri ona keza bire bir temas var!
Meyhaneler de cümbür cemaat maşallah…
Ama berber ve kuaförlerin hepsinin başı kel!
Onlar dükkanlarını akşam 20.00 oldu mu kapatmak zorunda…
Bizim berber de eski düldülü içen verip yine ikinci el bir araç almış bankaya da borçlanmış!
Nasıl ödeyecek diye kara kara düşünüyor…
Sanki de araç alırken bana sormuş gibi!
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MESAJ KUTUSU
Sayın Ersan SANER, bazı bağımsız belediye başkanlarının hükümetten yeterli destek görmediği için yeni bir parti söylentisi yaymaya çalıştıklarını biliyor muydunuz? Bakalım vermeye çalıştıkları gözdağına karşı sizin hamleniz ne olacak?
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Sayın Savaş ORAKÇIOĞLU, Güzelyurt Kaymakamı olarak kahvehanelere kumar baskınların arttığını bazılarının kapısına mühür vurulduğunu biliyor muydunuz? Bir takım torpiller de yasal mevzuatlara karşı ciddi bir direnişe geçmişler umarız olayın peşini bırakmazsınız!
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Sayın Erhan ARIKLI, Piyangolar Dairesinde çalışan bazı arkadaşlar kimlerin işe gidip kimlerin gitmeden maaş çektiği konusunda soruşturma başlatmanızı isteyen mesajlar göndermeye başladı. Haberiniz olsun istedik!
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Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, bazı örgüt başkanlarınızın devletin üreticiden aldığı hellimleri kendi marifetleriymiş gibi vatandaşa dağıtması tepki toplamaya başladı. Bakanlık olarak aldığınız doğru bir karara umarız gölge düşürmezsiniz değil mi?
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Sayın Turgay AVCI, YÖDAK’ın kira konusu tartışma konusu olmaya devam ededursun, siz gelin şu ön cepheyi baştan bir elden geçirin. Zira bir devlet kurumu gibi değil de mağaza ya da restoran görüntüsü veriyor değil mi?
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Sayın Sinem TİP, DP’ye transfer olduktan sonra eski partinizden önemli sayıda kişiyi yeni partinize dahil ettiğiniz gözlerden kaçmıyor. Bu arada ilk genel seçimlerde Lefkoşa milletvekili adayı olmanız kesinleşmiş hayırlara vesile olsun…
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Sayın Erdinç KÜÇÜKUNCULAR, yaşanan ciddi ekonomik krize rağmen işletme olarak ülke gençlerini hem meslek sahibi yapmak hem de istihdam kararı almanız iş dünyasında da memnuniyetle karşılandı. Umarız diğer tüm işletmelere de örnek teşkil eder…