Bakan Berova: “Günün koşullarına uygun bir yasa ortaya çıkarıldı”

Cumhuriyet Meclisi’nden geçerek, yürürlüğe giren Tasdik Memurları Yasası kapsamında mevcut tasdik memurlarına belgeleri verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, fiili olarak Tasdik Memurluğu yapan Tasdik Memurları yeni yasaya göre hem yetki belgelerini, hem de yeni numaralarını aldı.

Maliye Bakanlığı’nda yer alan toplantıda, ilgili yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce Tasdik Memuru olarak atanmış ve bu yasanın gereklerini yerine getirmiş olan tasdik memurlarına, atanma belgeleri ile yeni numaraları Maliye Bakanı Özdemir Berova tarafından verildi.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova toplantıda yaptığı konuşmada, Tasdik Memurları Yasası’nın günün koşullarına yetersiz kaldığı için yeni bir düzenlemeye gidildiğini belirterek, yasa hazırlanırken tüm paydaşlarla istişare yapılarak, günün koşullarına uygun bir yasa ortaya çıkardıklarını kaydetti. Yeni düzenlemenin artık uygulama safhasına girdiğini ifade eden Berova, verilen belgelerle de ilk adımın atıldığını söyledi.

Göreve gelirken en büyük hedeflerinden birinin kayıt dışılığının önüne geçmek olduğunu vurgulayan Bakan Berova, bu yönde çalıştıklarını belirtti.

Berova, “Mali Yönetim açısından otomasyonun hayata geçirilebilmesi için çalışmalar yaptık. Burada önemli mesafeler kat ettik. Ve sonuçta Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi de hayata geçtikten sonra muhtemelen sizleri de bu sistemin içerisine entegre edeceğiz ve böylelikle sizler de işlerinizi güvenle yapabileceksiniz” dedi.

Maliye Bakanı Berova, 54/2024 sayılı Tasdik Memurları Yasası'nın uygulanmasında bir takım aksaklıklar ortaya çıkması halinde ise yasada değişiklikler yapılabileceğini ifade etti.