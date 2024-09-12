“Girne Arkın Group Fest24” kapsamında dün akşam Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu “Tartüf 24” oyunu sahne aldı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 7. yüzyılda Moliere tarafından yazılan ve sonrasında Nazım Hikmet tarafından kurgulanan “Tartüf 24” politik güldürüsü, Girne Amfi Tiyatro’da sahnelendi.

Oyun sonunda konuşma yapan oyunun yönetmeni Yaşar Ersoy, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LBT) kurucularından ve bir yıl önce hayata gözlerini yuman Işın Cem'i anarak, “Tartüf 24” oyununu Cem’e ithaf ettiklerini hatırlattı.

Festival programına göre yarın Girne Amfi Tiyatro’da Volkan Konak konseri, 14 Eylül Cumartesi 3. Cimnastik Şöleni yer alacak. Festival kapsamında bu yıl ikincisi yapılacak “Karaoğlanoğlu Antis Deniz Festivali” ise 12-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Tüm etkinlikler için www.girnebelediyesi.com adresinden online bilet veya Girne Belediyesi (danışma) ile tüm KKTC Telsim bayilerinden baskı bilet alınabileceği belirtildi.