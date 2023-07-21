KKTC İçişleri Bakanlığı İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü yayımladığı duyuruda, 2023-2024 dönemi tarımsal arazi kiralama müracaat sisteminin uzatılması hakkında çiftçi ve hayvancılara bilgi verdi.

İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü’nün verdiği bilgiye göre; 41/1977 sayılı Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası’nın 40 B maddesi uyarınca rezerv tarımsal kaynaklarının mevsimlik olarak 1 Eylül 2023- 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında bir yıllığına kiralanması hususundaki müracaatlar 22 Mayıs 2023 tarihinde başlayıp, 24 Temmuz 2023 tarihinde sona erecekti.



Müdürlük, müracaatçıların gerekli bilgi, belge, işlemleri zamanında tamamlayamadığı ve ek süreye ihtiyaç duyduğunu tespit ettiği için herhangi bir mağduriyete sebebiyet vermemek adına, müracaat tarihini 4 Ağustos 2023 tarihine kadar uzattı.