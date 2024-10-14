Zeytin ve zeytin ürünleriyle ilgili denetim yapmaya yetkili Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı personeline "zeytin ve zeytin ürünlerinin resmi kontrolleri” konulu eğitim verildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından Türkiye’den uzmanların katılımıyla Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim saat 9.30'da başladı.

Ziraat Mühendisi İzzet Ölmez, Gıda Mühendisi Hatice Yıldıran ve Gıda Mühendisi Eylem Gürpınar Turgut tarafından verilen eğitimlerde, “Zeytin ve zeytin ürünleri işletmeleri için hijyen esasları ve gıda güvenilirliği gereklilikleri”, “ön gereksinim programları – iyi hijyen uygulamaları”, “tehlike analizi ve kritik kontrol noktalarına dayalı sistem” konuları ele alındı.

-Akerzurumlu

Açılık konuşması yapan Tarım Dairesi Müdürü Ercan Akerzurumlu çalışmalarına destek veren uzmanlara teşekkürlerini ileterek, mücadeleye beraber devam edeceklerini kaydetti.

Zeytin ürünlerinde tağşiş ve taklidin mevcut olduğunu ve bunun bilinçli yapıldığını kaydeden Akerzurumlu, 2023 yılında yürürlüğe giren Zeytin ve Zeytin Ürünler Yasası’nın ardından çalışmalara başladıklarını, her bir ürünün takipçisi olduklarını vurguladı.

Akerzurumlu, ülkede 600 bin civarı zeytin ağacı, 11 bin dönüm zeytin alanı, 2 bin 200 üretici, 10-15 bin ton arası meyve ve 1500 ton civarı zeytin yağı üretimi olduğunu açıkladı ve ülke ölçeğinde bu rakamların çok önemli olduğuna işaret etti.

Akerzurumlu, “Bu sektörü daha iyi bir noktaya getirmek için çaba içerisindeyiz. Bu eğitimin katkı koyacağından şüphem yok.” İfadelerini kullandı.

-Altun

Tarım Dairesi Personeli Berna Kamçı Altun da sürdürdükleri çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

Altun, Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasası ve zeytin ve zeytin ürünlerinin resmi kontrolleri ile kayıt ve onayına ilişkin Yasa’nın ilk tüzüğü hakkında bilgiler verdi.

Bu kapsamda Tarım Dairesi denetçilerine verilen görev ve sorumluluklara dikkat çeken Altun, yaptıkları çalışmaları sıraladı, denetimlerde tespit edilen tağşiş yapılmış ürünlere ve bunu yapan işletmelere yönelik izlenen süreci paylaştı. Ardından, eğitime geçildi.

Uygulamalı eğitim programı kapsamında ise ilerleyen günlerde uzmanların katılımıyla işletme ziyaretleri, kontrolleri, numune alımı ve analiz sonucu değerlendirmesi gibi çalışmalar yürütülecek.