Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, gazeteci Süleyman Ergüçlü’nün hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Çavuş, yayımladığı taziye mesajında, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği kurucularından biri olan gazeteci Süleyman Ergüçlü’nün Kıbrıs Türk basınının duayen isimlerinden; basın camiasında sevilen, sayılan ve sosyal ilişkileri güçlü olan önemli bir değer olduğunu vurguladı.

Ergüçlü’nün Bayrak Radyosu ve Kıbrıs Medya Grubu’nda yıllarca verdiği emeğin takdire şayan olduğunu kaydeden Hüseyin Çavuş, Ergüçlü’ye Allah’tan rahmet yaslı ailesine de sabır diledi.