Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, UBP’nin her zaman halkın yanında durduğunu ve durmaya da devam edeceğini söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, UBP’nin kuruluşunun 48. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çavuş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ulusal Birlik Partisi bugün 48 yaşında…. Hepimize kutlu olsun.

Ulusal Birlik Partisi, 48 yıldır ülkedeki büyük projelere imza atmıştır ve atmaya devam etmektedir.

İstikrarlı ve kararlı çalışmalarla, Kıbrıs Türk halkının egemenliği ve özgürlüğüne sahip çıkarak Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle ülkenin gelişmesi ve haklı davasında mücadele etmeyi kendisine misyon edinmiş olan Ulusal Birlik Partisi, her zaman halkının yanında durmuştur ve durmaya da devam edecektir.

Genel Başkanımız Ünal Üstel’in başkanlığında başlatılan dış politika, ekonomik ve mali açılımlar çalışmalarının yanı sıra devlet işleyişi ve kurumların güçlendirilmesi projelerinin de hayata geçirilmesi yönünde var gücümüzle çalışmaya devam etmekteyiz.

Özellikle üretimin artırılması ve ülke ekonomisine olan katkının çoğaltılması yönünde başlatılan çalışmalarımız da paydaşlarımızın desteğiyle sürmektedir.

48 yıllık birlik ve beraberliğin dün olduğu gibi bugün de devam etmesi bizi her zaman gururlandırmıştır.

Ulusal Birlik Partisi çatısı altında geçmişten bugüne hizmet veren tüm vatandaşlarımıza saygılarımı sunar, bugün hayatta olmayan partililerimize de Allah’tan rahmet dilerim.”