Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Seracılar Birliği üyelerini kabul etti.



Bakanlıktan verilen bilgiye göre, kabulde, üretimdeki sorunlar, pazarlama, Hal Yasası, üretim maliyetleri ve destekleri ele alındı.



Bakan Çavuş, sektörde yaşanan işçi sorunlarının ivedilikle çözümü yönünde karar üretilmesi gerektiğini vurgulayarak, ülkenin ve üretimin gelişmesinde serada üretimin çok önemli olduğunu, bundan dolayı da seracılık faaliyeti yürüten üreticilerin her zaman yanında olacağını söyledi.



Hal Yasasının bir an önce uygulanması gerektiğine vurgu yapan Çavuş, ülkenin gıda ihtiyacının karşılaması yönünde de üreticinin desteklenerek üretimin artırılması gerektiğini kaydetti.