Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Bakanlık Müsteşarı Ozan Özuyanık, Veteriner Dairesi Müdürü Tunç Beyit, ilgili daire müdürleri, belediye başkanları, kaymakamlar, hayvan üreticileri ve yetiştiricileri temsilcileri, Prof. Dr. Huriye Horoz Kaya ve Parazitoloji Uzmanı Dr. Zeliha İmamzade katıldı.

Çavuş, toplantıda yaptığı konuşmada, “Mavi dil hastalığına karşı Veteriner Dairesi ve Hayvancılık Dairesi olarak hastalığın baskılanması için tüm gücümüzle çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Bu mücadelede yerel yönetimlerle de güçlü bir iş birliği içindeyiz. Hep birlikte hareket ederek gerekli önlemleri en etkili şekilde hayata geçiriyoruz.” dedi.

Hastalığın belirtileri, bulaşma yolları ve yayılmasını önlemek için alınması gereken tedbirler konusunda da bilgi veren Çavuş, “Hastalıkla mücadelenin en etkin yolu ağıl temizliği ve sinekle mücadeledir. Bu doğrultuda, üreticilerimizin hijyen standartlarını yüksek tutmaları büyük önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.

Çavuş ayrıca, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bölgesel bilgilendirme çalışmalarına öncülük ettiklerini belirterek, “Veteriner Dairesi ile iş birliği içinde, ilgili belediyelere sinekle mücadele için gerekli ilaç desteğini sağlamaya devam ediyoruz. Bu süreçte tüm paydaşlarımızla koordineli bir çalışma yürütüyoruz.” şeklinde konuştu.