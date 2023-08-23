Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Genel Tarım Sigorta Fonu Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, hayvansal ve bitkisel üretim konusunda çalışmalar yapılacağını dile getiren Çavuş, ayrıca Fon yönetiminin tüzükler kapsamında genişletilmesine gidileceğini söyledi.

Çavuş, bakanık çatısı altındaki tüm dairelerin istişare içinde hareket ederek üreticinin destekleneceğini vurguladı.

Genel Tarım Sigortası Fonu Yönetim Kurulu üyeleriyle yapılan toplantıya Genel Tarım Sigorta Fonu Müdürü İpek Kızılduman, Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci ve Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana katıldı.