Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Geçitköy bölgesinde sel felaketi nedeniyle yürütülen çalışmaları inceledi.



Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, birçok yerde yoğun yağışlar etkili olurken, Geçitköy’de derelerin taşması sonucunda Karşıyaka-Geçitköy arasındaki köprü yıkıldı. Dereye yakın olan bazı evler sular altında kalırken bazı arabalar da suda sürüklendi. Bölgede sel felaketine maruz kalan evler boşaltılıp mahsur kalan vatandaşlar da tahliye edildi.



Yardım çalışmalarını yerinde inceleyen Çavuş, Lapta Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser’den bölgedeki son durum ve çalışmalarla ilgili de bilgi alarak, çalışmaları yürüten İtfaiye, Sivil Savunma ve Belediye ekiplerine teşekkür etti.



Devletin tüm birimleriyle vatandaşın yanında olduğunu ve yaraların birlikte sarılacağını kaydeden Çavuş, aşırı yağış ve su baskınlarından zarar gören tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.