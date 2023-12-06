Tarım Dairesi, Şht. Zekȃ Çorba Ortaokulu’nda “Toprak, Erozyon, “Toprak Kirliliği, Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları ve Pestisitlerin Doğru ve Güvenli Kullanımı” konularında sunum gerçekleştirdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım Dairesi eğitimcileri, 5 Aralık Dünya Toprak Günü dolayısıyla Gönendere’de Şht. Zekȃ Çorba Ortaokulu öğrencilerine, “Toprak, Erozyon, Toprak Kirliliği, Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları ve Pestisitlerin Doğru ve Güvenli Kullanımı” konularında farkındalık yaratmak amaçlı sunum gerçekleştirdi.