Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2022-2023 üretim yılı kuraklık, dolu ve verim kaybı tazminatlarının hesap kapatma ödemesinin Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankasına gönderildiğini ve ödemelerin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bu bağlamda kuraklıktan zarar gören toplam 173 köy için 4 bin 556 üreticiye 580 bin 109 dönüm alan için toplam 169 milyon 765 bin 658 TL kuraklık tazminatı; dolu yağışından kaynaklı ürünleri zarar gören 266 üreticiye 18 bin 98,5 dönüm alan için, toplam 5 milyon 397 bin 309,50 TL dolu tazminatı; ürünlerinde, yağışların yetersiz ve zamansız olmasından kaynaklı daha az zarar oluşan 2 bin 703 üreticiye 153 bin 149 dönüm alan için 30 milyon 629 bin 800 TL verim kaybı tazminatı ödendi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş tarafından yapılan duyuruda, Genel Tarım Sigortası Fonu Saptama ve Değerlendirme Komitesinin ürün hasat döneminde başladığı kuraklık çalışmalarının büyük bir titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

Duyuruda, tahıl ve baklagil yem bitkilerinin ekili olduğu alanlarda gözlem, inceleme ve zarar miktarlarının tespit edilerek, Meteoroloji Dairesinden alınan resmi yağış bilgileri ile harmanlandığı ve 2022-2023 üretim yılında kuraklıktan zarar gören köy ve bölgelerin Bakanlar Kurulunca ilan edildiği hatırlatıldı.

2022-2023 üretim yılının mayısında meydana gelen ve Yılmazköy, Denya, Türkeli, Mammari, Alayköy, Gürpınar, Turunçlu, Vadili, Paşaköy, İnönü, Akdoğan, Kalkanlı, Ulukışla, Kurudere, Aslanköy, Tuzla, Mormenekşe, Mutluyaka, Yeniboğaziçi olmak üzere toplam 19 köyde büyük zarara yol açan doluyla ilgili çalışmaların tamamlandığı kaydedildi.

“2022-2023 yılı beyan döneminde Genel Tarım Sigortası Fonuna kayıtlı bulunan ve herhangi bir zarar kapsamında ödeme almayan, tahıl (arpa, buğday, yulaf, hasıllık, tritikale), yemlik baklagil (fiğ- vigo, favetta) üreticilerine dönüm başına 200 TL/HD verim kaybı ödemesi yapılması ve meblağın Maliye Bakanlığının uygun göreceği bir kalemden karşılanmasına da karar verilmişti.” denilen duyuruda, ilgili ödemelerin bugün yapıldığı kaydedildi.