Kıbrıs’ın fethinin 452’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 65’inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 47’nci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadığını kaydeden Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk halkının bu günlere kolay gelmediğini söyledi.

Oğuz yayımladığı 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajında, yüzyıllar önce Ada'ya gelmeye başlayan ve 1571 yılında Kıbrıs’ın fethedilmesiyle toprakları vatan yapan Kıbrıs Türklerinin, Anavatan Türkiye’nin desteği ile gerçekleşen “var oluş mücadelesi” sonunda kendi bağımsız ve egemen devleti olan KKTC’yi kurmayı başardığını belirtti.

Bu başarıda Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) büyük etkisinin olduğunu ifade eden Bakan Oğuz, “Egemenliğimizi, bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü Kıbrıs Türk silahlı kuvvetlerimize, TMT’nin kahramanlarına, Mücahitlerimize, Kıbrıs Türkü’ne ve Anadolu’da ki vefakâr kardeşlerimize borçluyuz” dedi.

Oğuz, Kıbrıs Türk toplumunun yarım asırdan fazla süre toplumsal mücadele verdiğini ve bu sürede çok acılar yaşandığını ifade ederek, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayram