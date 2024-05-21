Çavuş: “3 bakan olarak dün toplantı yaptık, birkaç üreticiyle görüştük, talepleri hükümete ileteceğiz”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, hayvan üreticilerinin eylemine değinerek,

“Hükümet de, Tarım Bakanlığı da sorunu görüyor, çözmek için çaba sarf ediyor. Üreticiyi görmezden geldiğimiz söylemleri doğru değil” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Maliye Bakanı Özdemir Berova ile dün Tarım Bakanlığı’nda üçlü bir toplantı yaptıklarını, uzlaşı yolu aradıklarını ve birkaç üreticiyle de görüştüklerini söyleyen Çavuş, taleplerin ve değerlendirmelerin bugün hükümete aktarılacağını kaydetti.

Tarım Bakanı Çavuş, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, “Üretici kimliğimle üreticinin ve üretimin yanındayım. Kavga ederek bir yere varamayız” dedi.

-Kürşat

Cumhuriyet Meclisi’nde bugün de hükümetin tarım ve hayvancılık politikalarıyla hayvancıların eylemi konuşuluyor.

Genel Kurulda ilk sözü alarak, “Sözde Hükümetin Tarımsal Üretimdeki Politikasızlığı ve Hayvansal Üretimi Bitirme Çabaları!” konulu güncel konuşma yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Fide Kürşat, hayvan üreticilerinin dün Lefkoşa’da başlattığı süresiz araçlı eyleme işaret ederek, hayvan üreticileriyle istişare edilmeden kararlar alındığını savundu.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eylemine bugün Kasaplar Birliği’nin de destek verdiğini ifade eden Kürşat, “Hayvancılar, kasaplar, esnaf ve sendikacılar eylemde…Bir yerde yanlışlık var… ‘Ben görüşmem’ demekle, diktatörlükle ülke yönetilmez. Tarımdan sorumlu bakan olarak harekete geçin, görmezden geldiğiniz tarafları bir araya getirin” diye konuştu.

Et ithalatı kararının üreticileri üretimden daha da koparacağını savunan Kürşat, “İncir çekirdeğini doldurmayacak destekler hayvansal ve tarımsal üretimin sorunlarına çare değil. Bu enflasyon oranına göre desteklerin yüzde yüz artırılması gerekirdi” dedi.

Hükümetin bazı şirketlere imtiyaz sağladığını da savunan Kürşat, “Bu ülkenin kıt kaynaklarını birkaç patrona bahşedemezsiniz” diye konuştu.

Kürşat, bitkisel ve tarımsal üretimin bakanların veya hükümetlerin değil, devletin politikası olması gerektiğini de kaydederek, “Her müjdeniz kaosla sonuçlanıyor. Atanan hükümet bir an önce istifa edip, toplumun önünü açmalı” dedi.

-Çavuş

Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş, eleştirileri yanıtladığı konuşmasında, “Her iki sözünüzden birinde ‘atama hükümet’ demeniz bizi bir yere götürmez” diye konuştu.

CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin Tarım Bakanlığı yaptığı dönemde eylemdeki üreticilere gaz sıkıldığına işaret eden Çavuş, “Hiçbir Tarım Bakanı üreticiyi, tarımı geri götürmek için plan ve program yapmaz. Ben üretici ile görüşüyorum ve evet birlikte yönetiyoruz” dedi.

Desteklerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi için verildiğini söyleyen Tarım Bakanı, “Hükümet de, Tarım Bakanlığı da sorunu görüyor, çözmek için çaba sarf ediyoruz. Üretici görmezden geldiğimiz söylemleri doğru değil” şeklinde devam etti.

İthal et konusunda kasaplarla hayvancıların da bir araya getirildiğini ve kasapların bir ay önce karkas et ithalatı yapılmasını talep ettiğini anımsatan Çavuş, “Şimdi ne değişti” diye sordu.

Çavuş, bağımız milletvekili Ayşegül Baybars, CTP Milletvekilleri Ceyhun Birinci, Sıla Usar İncirli ve Erkut Şahali’nin yerinden sorularını da yanıtladı.

“Biz üretimi destekliyoruz, desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz. Büyümek zorundayız. Üretimi büyüteceğiz. Ülkedeki hayvan varlığımızı artıracağız” diyen Çavuş, 15 milyon TL’lik ıslah projesiyle ilgili ilk adımın atıldığını belirtti.

İthal et konusunda 15 veya 22 ton civarında sipariş olacağını ifade eden Çavuş, “Siparişle ilgili çalışılıyor, tüm hassasiyetler dikkate alınıyor. Hassasiyetleri göz önünde bulunduracağız” dedi.

CTP Milletvekili Fide Kürşat yeniden söz alarak, Çavuş ve hükümete eleştirilerini sürdürerek, “Bu partizanca hal ve tavırlardan vazgeçilmeyeceği sürece halk hayır etmeyecek” dedi.

-Şahali

Genel Kurulda daha sonra CTP Milletvekili Erkut Şahali söz aldı. Şahali, Tarım Bakanı Çavuş’un eylemcilere gaz sıkıldığıyla ilgili açıklamasına değinerek, Tarım Bakanı olduğu dönemde KKTC tarihinde ilk kez polisin eylemcilere biber gazıyla müdahale ettiğini söyledi.

“Bu 6 yıldır içimde kanayan bir yaradır” diyen Şahali, bu müdahalenin hem kendisi, hem de partisi CTP için kabul edilemez olduğunu ifade etti.

“Böylesi menfur bir olay dilerim ki bir daha yaşanmaz” diyen Şahali, polisin hiçbir bakandan, sivilden veya yerel otoriteden talimat almayacağını da ifade ederek, o menfur olayın bir provokasyon olduğunu söyledi.

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Şahali’nin “böyle olaylar bir daha yaşanmasın” temennisine tüm siyasilerin katıldığını ifade ederek, eylem en doğal hak olduğunu ifade etti.