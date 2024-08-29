Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Türk milletinin 30 Ağustos'ta sergilediği kahramanlıkla, dünya milletlerine de örnek olup mazlum milletlere ilham kaynağı olduğunu belirterek, "30 Ağustos zaferi, tarihte bir millet tarafından tamamen benimsenen bir fikrin ne kadar güçlü bir kuvvet olduğunun en güzel örneğidir" dedi.



Çavuş, yayınladığı 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında, "Bu zafer, Türk ulusunun ve onun önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün eseridir. 30 Ağustos zaferi, dünün iman ve iradesinin sembolü, bugünün esin kaynağı ve yarınlarımızın güvencesidir. Türk milletini bölmek, topraklarını işgal etmek niyetinde olan güçlerin bu zaferi her daim hatırlamalarını ve akıllarından çıkarmamalarını öneririz. Bu zafer, Türk milletinin bağımsız yaşamaya olan inancının ve bu uğurda yaptığı fedakârlıkların en büyük kanıtıdır” ifadelerine yer verdi.



Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu büyük zaferi armağan eden tüm kahramanları, kanlarıyla ve canlarıyla toprakları vatan yapan aziz şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirten Çavuş, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nin kahraman mensuplarını saygıyla selamladığını kaydetti.



Bakan Çavuş mesajında, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyor, bu büyük zaferin, milletimizin birliği ve bağımsızlığı için her daim bir ilham kaynağı olarak kalacağına inanıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü de coşkuyla kutlarken, ülkemizin birlik ve beraberlik içerisinde nice zaferler kutlamasını diliyoruz.” ifadelerine de yer verdi.