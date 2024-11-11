Proje çerçevesinde Raif Denktaş’ın “Gelmedin” isim şarkısı yeniden aranje edildi

Klip tanıtımı cumartesi günü Kumarcılar Hanı’nda yapılacak

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin, Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü kapsamında desteklediği Tango Siempre Dans ve Sosyal Aktivite Derneği, tamamladığı projesini Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’na sundu.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Dernek Temsilcisi Sanatçı Melek Erdil, Şirin Zaimağaoğlu’nu ziyaret ederek, proje kapsamında yeniden aranje ettikleri Raif Denktaş’ın “Gelmedin” isimli şarkısının klip çalışmasını izletti. Erdil, Zaimağaoğlu’nu, 16 Kasım Cumartesi saat 14.30’da Kumarcılar Hanı’nda yer alacak klip tanıtım etkinliğine davet etti.

Ziyarette proje hakkında bilgi veren Erdil, şarkıyı, Kompozitör Ahmet Güvenler ile birlikte, farklı müzik türlerini harmanlayarak, tango ezgileriyle yeniden aranje ettiklerini kaydetti.

Şarkıyı Amor Latino orkestrası ile birlikte seslendirdiklerini ifade eden Melek Erdil, stüdyo kaydı ve klip çekiminin başarıyla tamamlandığını belirtti. Erdil, klip tanıtım etkinliğinin ardından yeniden aranje ettikleri “Gelmedin” isimli şarkının tüm dijital platformlarda sanatseverlere sunulacağı bilgisini de verdi.

-Zaimağaoğlu

Kültür Dairesi Müdürü Zaimağaoğlu da, Dairenin, Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü kapsamında 2024 yılında katkı yaptığı derneklerin projelerinin tamamlanmakta olduğunu görmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Raif Denktaş’ın, “Gelmedin” isimli şarkısının her Kıbrıs Türkü gibi kendisinin de kalbinde ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Zaimağaoğlu, klibin Kuzey Kıbrıs’ın sahip olduğu tarihi, doğal ve kültürel değerleri bir araya getiren başarılı bir sanatsal çalışma olduğunu ifade etti.

Dernek Temsilcisi Sanatçı Melek Erdil’i tebrik eden Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi’nin kısıtlı kaynaklarının kalıcı ve başarılı projelerde kullanılmasının arzu ettikleri bir şey olduğunu kaydetti.

Şirin Zaimağaoğlu, klip tanıtımını izlemek üzere 16 Kasım Cumartesi günü saat 14.30’da Kumarcılar Hanı’nda olacağını belirtti.