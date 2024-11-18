Türk Ajansı-Kıbrıs’ı (TAK) yasal statüye kavuşturan merhum müdürlerden Kemal Aşık vefatının 35’inci yıl dönümünde anıldı.

Gazeteci Kemal Aşık’ın vefatının yıl dönümü dolayısıyla bugün Lefkoşa’da kabri başında ve Türk Ajansı- Kıbrıs’taki büstü önünde tören düzenlendi.

Anma törenine, Kemal Aşık’ın ailesi ve sevenleri, TAK Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Akkurt, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı katıldı.

Lefkoşa Mezarlığı’ndaki anma töreninde, saygı duruşunda bulunuldu; Aşık’ın mezarına çelenkler konuldu.

TAK Müdürü Gürdallı, yaptığı konuşmada, Kemal Aşık’ın, ajansın kurucusu Said Arif Terzioğlu'ndan sonra 7 yıl TAK Müdürlüğü görevini yürüttüğünü gerektiğinde muhabirlik ve editörlük de yaparak saat mevhumu olmaksızın TAK’ın sağlıklı ve güçlü bir yapıya kavuşması için büyük bir özveriyle çalıştığını vurguladı.

Kemal Aşık’ın müdürlüğü döneminde hayata geçirdiği en önemli görevlerden birinin ajansta TAK’ta faaliyet göstermeye başlayan Rum basını olduğunu dile getiren Gürdallı, Kemal Aşık’la tanışma ve çalışma şansı bulamadıklarını ancak onun hizmetlerini dinleyerek ve örnek alarak bugünlere geldiklerini söyledi.

Gürdallı, kendilerinin görevinin TAK’ı daha ileri taşımak ve gelecek nesillere de Aşık’ın öncülük ettiği gazeteciliği anlatmak olduğunu belirtti.

Gürdallı, Kemal Aşık'ın yanısıra, 11 Kasım 1988'de hayatını kaybeden Said Terzioğlu'nu da rahmet ve minnetle andıklarını vurguladı.

Lefkoşa’da Mezarlığı’ndaki törenin ardından Kemal Aşık’ın ailesi, Aşık’ın hayata veda ettiği sırada müdürü olduğu TAK’ı ziyaret ederek, kurumun ön bahçesinde bulunan büstüne çelenk koydu.

- Semavi Aşık

Kemal Aşık’ın oğlu Semavi Aşık ise Kemal Aşık'ı anlatmanın kolay olmadığını ve günler alabileceğini söyledi. Semavi Aşık, büst önünde gerçekleşen törende, bu yılki anma töreninin kendisi için özel olduğu kaydetti. Aşık 14’üncü Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi’ne katılmak için adada bulunan dost ve arkadaşlarının da babasının ölüm yıldönümünde düzenlenen törene katılabilmesinden mutluluk duyduğunu kaydetti.