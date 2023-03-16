



Lefkoşa, 16 Mart 23 (TAK): Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun (BTHK) 2023 mali yılı bütçe yasa tasarılarını onaylanarak Cumhuriyet Meclisi’ne sevk etti.

Komite, bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında saat 10.30’da toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nde verilen bilgiye göre komite Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısını ele aldı.

Her iki kurumum 2023 mali yılı yasa tasarıları oy çokluğuyla onaylanarak Genel Kurul’un gündemine sevk edildi. Toplantıya Maliye Bakanlığı, TAK ve BTHK yetkilileri de katılarak konuyla ilgili görüşlerini sundu.

Canaltay başkanlığındaki toplantıya CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fikri Toros, Komite üyesi UBP milletvekilleri Hüseyin Çavuş, Hasan Küçük ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

(RÇ/YIL) Fotoğraflı