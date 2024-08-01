İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf: "Bu saldırının ABD'nin desteği ve koordinasyonuyla gerçekleştiğini biliyoruz. Bu cinayete doğru zaman ve yerde karşılık vermek görevimizdir"

İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için cenaze töreni düzenlendi.

Başkentteki törene, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yanı sıra üst düzey sivil ve askeri yetkililer katıldı.

Tahran Üniversitesi yerleşkesindeki cenaze namazını İran lideri Ali Hamaney kıldırdı.

Kısıtlı sayıda kişinin alındığı namaz alanına girebilmek isteyen binlerce kişi üniversite kapısında bekledi.

Namaz sonrasında büyük bir kalabalık da üniversitenin yanı başındaki İnkılap Meydanı'nda ve bölgeye çıkan yollarda toplandı.

İsmail Heniyye, Tahran'daki törenin ardından yarın Katar'ın başkenti Doha'da son yolculuğuna uğurlanacak.

- "Saldırı ABD'nin koordinasyonuyla gerçekleştirildi"

Cenaze namazı öncesinde bir konuşma yapan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Heniyye'ye düzenlenen suikastın ABD koordinasyonuyla gerçekleştirdiğini iddia etti.

Heniyye'nin Filistin için verdiği mücadeleden övgüyle söz eden Kalibaf, "Bu saldırının ABD'nin desteği ve koordinasyonuyla gerçekleştiğini biliyoruz. Bu cinayete doğru zaman ve yerde karşılık vermek görevimizdir." ifadelerini kullandı.