“Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün ulaşmış olduğu seviyede eşsiz vizyonunun izlerini gördüğümüz Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC için de hem ekonomik hem de uluslararası anlamda büyük hedeflerin hayata geçmesini sağlamış ve sağlamaktadır. Türkiye Yüzyılı’na yönelik bir önemli adımın daha atıldığı bugünde Sayın Erdoğan’ı bir kez daha tebrik eder, genel başkanlığının başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere, KKTC’ye ve tüm Türk Dünyası’na hayırlı olmasını temenni ederim.”