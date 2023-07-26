İlgili yasada yapılan düzenlemeyle komitenin 3 olan üye sayısı 5’e çıkarıldı ve komitenin şekli değiştirilerek, yasaya "malulen gazi, malulen emekli, malulen şehit ve görev şehidi" tabirleri yerleştirildi

Bakan Taçoy: Taçoy, “Yasada yapılan değişiklik sonrasında yapılan ilk toplantının gündemi şehitlerin tespiti”

Şehit ile Malüller ve Yakınlarını Tespit Komitesi bugün toplandı

Sosyal Hizmetler Dairesi’nde yer alan toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Bakanlık Müdürü Meray Dürüst, Dışişleri Bakanlığı Müdürü Keziban Sivri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Personel Müdürü Personel Albay İlker Garip, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği adına Genel Sekreter Osman Akın katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy toplantıda yaptığı konuşmada, Şehit ve Hadise Kurbanı Aileleri ile Malullere Yapılacak Yardımlar, Yardım Komiteleri Kurulması, Yetkileri ve Diğer Hususlarda Hükümler Koyan Yasa’sının yeniden düzenlenmesi sonrası Şehit ile Maluller ve Yakınlarını Tespit Komitesi’nin bugün ilk toplantısını yaptığını söyledi.

Yasada yapılan düzenlemeyle komitenin 3 olan üye sayısının 5’e çıkarıldığını ifade eden Taçoy, 1974 yılından bu yana yürürlükte bulunan yasanın görülen lüzum üzerine değiştirdiklerini kaydetti.

-Yasaya eklenen yeni tabirler

6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketi diye nitelendirilen depremde kaybedilen Şampiyon Melekleri anarak, yaşanan felaketin ardından yasada değişikliğe gidildiğini belirten Bakan Taçoy, komitenin şeklinin değiştirilerek, yasaya "malulen gazi, malulen emekli, malulen şehit ve görev şehidi" tabirlerinin yerleştirildiğini aktardı.

Yasada ayrıca 3 kişiden oluşan komite yönetim kurulu üyesi sayısının da 5’e çıkarıldığını belirten Taçoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Sosyal Hizmetleri, Dışişleri Bakanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri temsilcilerinden oluşan üyelere, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nden de 1’er temsilcinin yenin eklendiğini söyledi.

Bugün yeni üyelerle yapılan ilk toplantı olduğuna işaret eden Bakan Taçoy, toplantıda yasanın içeriği gereği başvuruların değerlendirilerek, kimin görev şehidi, kimin malulen gazi veya şehit olduğuna karar verilerek, Bakanlar Kurulu’na havale edileceğini söyledi.

İhtiyaç duyulan başka konularda da komite yönetimin değerlendirmeler yaparak, hükümetle istişarelerin yapılacağını belirten Bakan Taçoy, ilk toplantının gündeminin şehitlerin tespiti olduğuna işaret etti.

Yapılacak işin oldukça meşakkatli ve duygusal olduğuna işaret eden Bakan Taçoy, toplantıdan bugün çıkacak sonucun hızlıca Bakanlar Kurulu’na götürüleceğini kaydetti.

-"6 Şubat'taki acı, 1974 kadar derin"

6 Şubat’ta yaşanan depremin 1974’te yaşanan acıya ek, onun kadar derinden sarsan bir acı olduğunu ifade eden Bakan Taçoy, Şampiyon Melekler için neler yapılabilir, yapılması gerekenlerin belirlenerek, sorumluluk ve görevlerini yerine getirebilmeleri için komitenin gerekli kararları üretmesi gerektiğini vurguladı.

Bu tür acı olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Bakan Taçoy, devletin elinden gelen katkıyı yapmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.