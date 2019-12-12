Taçoy ve KIBTEK Dibe Vurdu

Taçoy ve KIBTEK Kavgası nasıl?

Maskaralığın daniskası değil mi?

Hasan Taçoy onyılların siyasetçisi.

Ama maalesef muktedir olamıyor Bakan olarak.

Ne de Bakanlık olarak.

Topluma dedikodu yapan bir Bakanlık portresi sunuyor.

Dediydim, dediydi, demişti, vesaire vesaire.

Elle tutulur ciddiye alınacak bir mülahaza yok.

Halka güven verecek bir söylem yok.

Sendika ile saçma sapan tartışmalar.

KIBTEK’ten tartışmalı istifalar.

Ve öte yandan dibe vuran bir Hasan Taçoy.

Halkı öteleyen tutumlar.

Sendikanın Deli Dumrul halleri.

KIBTEK’in ne yaptığını bilmeyen söylemleri.

Bakanlığın herşeyi yüze, göze bulaştıran beceriksizliği.

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Tüm ülkelerde halk parasını verip elektriğini alır.

Devletlerin görevi de bu elektriği vatandaşına sunmak.

Hem de vatandaşı kazıklamadan sunmak.

Bizim KKTC’mize bir bakın.

Jeneratör alınacakmış da alınmamışmış.

Bana ne be efendiler.

Bana ne sizin bal yapmaz arı halleriniz.

Bana ne sizin iş yapamazlığınızdan.

Ben elektriğimi bekliyorum hem de ucuza.

Bunu nasıl yapacaksanız yapın.

Dedikoducu teyzeler gibi televizyon televizyon gezmeyin.

Bakanlık ,sendikayı çekiştirecek, sendika ise Bakanlığı.

Bu ülkenin hali bu işte.

Bu bakanlığın da hali bu işte.

Başarısız yönetim anlayışının zirvesi bir Bakanlık.

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Hasan Taçoy!

Bu Bakanlık performansı ile tüm hayallerini rafa kaldırmalı.

En başta genel Başkan olma hayalini.

Yada Başbakan olma hayalini.

Çünkü başarısız bir Bakanlık portresi var karşımızda.

Suçlamalar, dedikodular, münafıklıklar.

İcraat haricinde ne ararsan mevcut.

Gelinen nokta bu işte Sayın Taçoy.

Siz bu görüntüden memnunsanız keyfiniz bilir.

Kendinize bunu layık görüyorsanız yine paşa gönlünüz bilir.

Ama biliniz ki halk memnun değil.

Ve halk canını sıkan ne varsa bedelini mutlaka ödetir.

Hele ki siyaset ve siyasetçi ise canını sıkan.

Bu da benden size bir dost uyarısı olsun.