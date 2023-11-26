“UBP’de hiç görülmemiş bir dağınıklık yaşanıyor”

“Çok tehlikeli oyunlar oynanmaktadır”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, ülkede çok tehlikeli oyunlar oynandığını, Parti’de demokrasinin zarar görmesinin ülkenin zarar görmesi anlamına geldiğini iddia etti ve Parti meclisinin toplanması çağrısında bulundu.

Taçoy, siyasi gelişmelerle ilişkin yaptığı açıklamada, son günlerde algı oyunları oynandığını, bu algı oyunlarının halkın geleceğini tehdit edecek boyutlara ulaştığını savundu. Taçoy, “Kişisel ihtirasların hakimiyetinde yaratılmaya çalışılan durumların ülkemize, özellikle de demokrasimize vereceği zararlar telafisi mümkün olmayan boyutlardadır. Çok tehlikeli oyunlar oynanmaktadır. Ben bu oyunlara asla dahil olmayacağım, alet olmayacağım” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la KKTC ziyaretinde yaptığı görüşmede, KKTC’nin sosyo-ekonomik durum da dahil pek çok konuyu ele alıklarını kaydeden Taçoy, “Her şeyi konuştuk. Altını çizerek tekrar söylemek gerekirse, Sayın Yılmaz ile her konuyu görüştük. Bu noktada şunu ifade etmek isterim ki, bu görüşmeye ilişkin olarak kamuoyunda yaratılmak istenen algıların kesinlikle gerçeklerle bir ilgisi yoktur” dedi.

Ulusal Birlik Partisi’nin genel başkanlığına aday olma kararını partililer ve yakın çevresiyle

konuşarak aldığını ifade eden Taçoy, “Onların desteği ile de bu yola çıktım. Biliyorum ki bu yolda yıllarımı verdiğim partimin, iyi günde de kötü günde de birlikte olduğum parti tabanı arkamdadır. Bu güçlü desteği bir an bile hissetmesem ben bu yola çıkmazdım” dedi.

-"UBP’de hiç görülmemiş bir dağınıklık yaşanıyor"

Ülkede yaşanan sorunların acilen çözümüne ihtiyacı duyulduğunu kaydeden Taçoy, “Vatandaşın derdi ekonomi üzerinedir, geçim kavgası üzerinedir. Önemli olan bunlara eğilebilmek, vaatlerle değil, çözümlerle halkın karşısına çıkabilmektir. Siyaset kurumu şu an bunu yapabilmekten hayli uzaktır. Gençlik çağından başlayarak yıllarını siyasete vermiş birisi olarak, bu denli dağınık bir durumu daha önce hiç görmediğimi, hiç yaşamadığımı söylemek gereğini duymaktayım” dedi.

Ulusal Birlik Partisi mensubu bir siyasetçi olarak her zaman halktan yana durması gerektiği bilinci içerisinde olduğunu ifade eden Taçoy, “Kişisel çıkarların değil, halkın menfaatlerinin peşinde oldum” dedi.

-"UBP’de demokrasi biterse bundan ülke demokrasisi de zarar görür"

Bir süredir Ulusal Birlik Partisi’nin kurultayına yönelik olarak yaptığı hatırlatmalar ve uyarıların çarpıtılmaya çalışıldığını savunan Taçoy, “UBP bugüne kadar asla demokrasiden geri adım atmamıştır ve atmayacaktır. UBP’de demokrasiyi askıya almak isteyenler yine kaybedecektir. UBP’de demokrasi biterse bundan ülke demokrasisi de zarar görür. Ben kurultay çağrısı değil, demokrasi çağrısı yapıyorum. Bunu göremeyecek kadar gözünü iktidar hırsı bürümüş olanlara halkımız asla itibar etmeyecektir” şeklinde konuştu.

-"UBP Parti Meclisi bir an önce toplanmalı"

Partiyi hüsranla bitecek maceralara sürüklemeye kimsenin hakkı olmadığını kaydeden Taçoy, “Yasalara saygı ve demokrasiye inanç UBP’nin vazgeçilmez felsefesidir. Buradan bir kez daha demokrasi adına UBP tüzüğüne uygun hareket edilmesi ve bunun için bir an önce partinin en yetkili organı olan Parti Meclisi’nin toplanması çağrımı yinelerim” dedi.