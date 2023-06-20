Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, KKTC’de temaslarda bulunan Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) heyetini kabul etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın toplantı salonunda yer alan kabulde, TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet Hüsrev KKTC’de bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, temaslarında KKTC’ye nasıl faydalı olabilecekleri konusunda değerlendirme yaptıklarını söyledi.

İş insanları, bürokratlar ve akademisyenlerin iş birliğiyle kurulan federasyonun faaliyetleri hakkında Bakan Taçoy’a bilgi veren Hüsrev, iş dünyasının ticaret faaliyetlerinin kolaylaştırılması, etkin ve verimli hizmet verilmesi ve rekabet edilirliğin arttırılması konusunda Türk cumhuriyetlerinde yapılanmaya gitmeyi amaçladıklarını kaydetti. Bu hedefle, KKTC’de temsilcilik açmak istediklerini ifade eden Hüsrev, tanıtma ve nezaket amaçlı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’u da ziyaret ettiklerini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da, konuk heyete hitaben yaptığı konuşmasında ziyaretten dolayı teşekkür ederek, sivil toplum kuruluşlarının bu konularda uğraş vermelerinin kendileri açısından çok önemli olduğunu söyledi.

KKTC’nin bir cazibe merkezi olduğuna işaret eden Taçoy, KKTC’ye yatırım yapılırken izlenecek yasal prosedür konusunda konuk heyete bilgi verdi. KKTC’de yatırım yapmanın zor ancak iş yapmanın kolay olduğunun altını çizen Taçoy, Türkiye ve KKTC devlet yetkililerinin iki ülke ilişkilerinin gelişmesi için yaptığı çalışmalar yanında, iki ülkenin iş insanlarının ve örgütlerinin bu konudaki girişimlerinin ve iş birliğinin de ekonomiye katkı sağlayacağını ifade etti.

"Burada hem ticari açıdan hem sanayi açısından hem de bürokratların donanımları açısından sağlayacağınız deneyim, vereceğiniz güç bizim için önemlidir" diyen Taçoy, KKTC ile TC arasındaki iş birliğinin artarak devam etmesini diledi.

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