Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin zor durumda olduğuna dair haberler hakkında yazılı açıklama yaparak “Sosyal Sigortalar Dairesi bu ay kesinlikle herhangi bir borçlanmaya gitmemiştir” dedi.

Taçoy, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin bu ay da tüm yükümlülüklerini eksiksiz ve hatta artışlı olarak yerine getirdiğini ve bunu yaparken ekstra herhangi bir kaynağa ya da borçlanmaya ihtiyaç duymadığını açıkladı.

Bugün bir gazetede “Sigortalar Zor Durumda” başlığıyla yer alan haberin doğrulardan uzak bilgiler içerdiğini kaydeden Bakan Taçoy, şöyle devam etti:

“’Sosyal Sigortalar 2 milyon 53 bin dolar daha borçlandı’ şeklindeki ifade tamamen yanlış ve kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir. Sosyal Sigortalar Dairesi bu ay kesinlikle herhangi bir borçlanmaya gitmemiştir. Aksine önceki dönemden gelen borçlarına yönelik olarak 4 milyon dolarlık ödeme yapmıştır.

Toplam 6 milyon olan borcun ödenen 4 milyonluk kısmının sonrasında kalan 2 milyon için bir senet yenilemesi yapılmıştır.

Bunun ‘yeni borçlanma’ olarak kamuoyuna gösterilmeye çalışılması, bu ülkenin çalışan insanlarının temel ve yegane dayanağı olan Sosyal Sigortalar’ın itibarsızlaştırılması gayretinden başka bir şey olamaz.

-"Daire belki de bugüne kadar hiç olmadığı kadar güçlü bir gelir-gider dengesine kavuştu"

Bugüne kadar her türlü işlemini son derece açık ve şeffaf bir biçimde gerçekleştirmiş olan Sosyal Sigortalar Dairesi belki de bugüne kadar hiç olmadığı kadar güçlü bir gelir-gider dengesine kavuşmuştur.

Hal böyleyken, yapılan önemli bir borç geri ödemesi sonrasında geriye kalan borç için yapılmış bir işlemi, yeni borçlanmaymış gibi göstermenin ve bunu ‘Sigortalar Zor Durumda’ diye manşetlere taşımanın meslek etiği açısından da mutlaka gazeteciler tarafından sorgulanması gerektiğine inanmaktayım.

Keşke haber yapılırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ya da Sosyal Sigortalar Dairesi yetkililerine de ulaşılıp sorulsaydı. Böylelikle kurumu daha ileriye götürmek için her gün canla başla çalışan Sosyal Sigortalar Dairesi’nin özverili çalışanlarına karşı da böylesi bir ‘ayıp’ yaşanmamış olurdu.”

-Kamuoyuna çağrı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, açıklamasının sonunda, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin bu ay da tüm yükümlülüklerini eksiksiz ve hatta artışlı olarak yerine getirdiğini ve bunu yaparken ekstra herhangi bir kaynağa ya da borçlanmaya ihtiyaç duymadığını yineleyerek “Kamuoyuna bu tür haberler karşısında karamsarlığa düşmemeleri ve bizden gelecek açıklamaları dikkate almalarını; ülkemiz çalışan insanının geleceğini garantisi olan Sosyal Sigortalar’ın üzerine gölge düşürmeye çalışanlara itibar etmemelerini rica ederim” ifadelerine yer verdi.