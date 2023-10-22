Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, Şampiyon Meleklerin adlarını yaşatmak ve Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü’nü ülkeye kazandırmak için bu sabah Lefkoşa’da düzenlenen “Ülker Lefkoşa Maratonu”na katıldı.

Taçoy’un basın ofisinden yapılan açıklamaya göre maratona eşi Azra Taçoy ile katılan Hasan Taçoy, katılımın son derece yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Taçoy, aynı duyguları taşıyan binlerce insanın Şampiyon Meleklere verilen sözü yerine getirmek üzere buluştuğunu kaydederek “Verdiğimiz tüm sözlerin uygulayıcısı olacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ama diğer yandan da, başta yargı süreci olmak üzere, verilen diğer tüm sözlerin de takipçisi olacağız. Bundan da herkes emin olsun.” dedi.