Ziyaretinde, “İlk resmi ziyaretimi sizlere yaparak, buradan başlamak istedim” diye konuşan Taçoy, “UBP, sizin taşıdığınız ruhun devamı olarak nitelendirilir. Sizin yarattığınız güzelliklerin siyasi devamı olan UBP’nin genel başkanı olmak için yarışmak benim için çok büyük bir onurdur” ifadelerini kullandı.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre, mücahitlerin, TMT çatısı altında verdikleri varoluş mücadelesinin sonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulduğunu vurgulayan Taçoy, hala ulaşılması gereken hedefler bulunduğunu söyledi.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan olarak mücahitlerle yapacağı birçok ortak proje bulunduğunu ifade eden Taçoy, “Geleceğe yönelik adımları sizin tecrübelerinizle birlikte atmak arzusundayım” dedi.

UBP’nin, Kıbrıs Türk halkını gerçek anlamda temsil eden bir siyasi yapı olduğunun altını çizen Taçoy, “UBP Genel Başkanlığı, sorumluluklarıyla birlikte devlet demektir. Ben tüm bu sorumlulukların farkındayım ve KKTC’yi sizlerin de desteğiyle daha ileriye taşımak için adayım” şeklinde konuştu.

Taçoy konuşmasında ayrıca şunları kaydetti:

“Sevdam bir koltuk sevdası değildir. Koltuk sevdası olsaydı, 26 yıldır milletvekilliği yapmış birisi olarak bakanlık yapmaya devam ederdim. Ama artık belli bir noktaya gelmiş birisi olarak ülkenin bulunduğu durumun farkındayım. Verdiğim mücadele sadece bir başkanlık uğruna değildir. Bir kurtuluş mücadelesidir. Demokratik olarak elde edilmesi gereken tüm haklar için mücadele vermekteyim.”