Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik İsrail saldırısını şiddetle kınadı.

Taçoy, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne ve Filistin halkına yönelik saldırılarının bir soykırım seviyesine yükselmesini büyük bir üzüntü ve tepkiyle takip ettiğini belirterek, “Ancak ne yazık ki kendilerini ‘medeni’ diye adlandıran dünya güçleri de yaşanan trajediye sadece seyirci kalmaktadır” ifadelerini kullandı.

Taçoy, son yaşanan ve çoğunluğu çocuklardan oluşan 500 cana mal olan hastane saldırısının İsrail yönetiminin “insanlıktan ne denli uzaklaştığının somut bir göstergesi” olduğunu ifade ederek, “Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik İsrail saldırısını bir insan olarak şiddetle kınarım. Yaşananlar asla bir savaş olarak kabul edilebilecek ve kabullenilecek şeyler değildir. Bugün tüm dünyanın gözleri önünde masum insanlar sırf Filistinli oldukları için katledilmektedirler. Bunun adı soykırımdır” dedi.

“Hastanede tedavi gören çocukları hedef alan İsrail’in bir sonraki adımı acaba ne olacak?” diye soran Taçoy, “Bu sorunun cevabını düşünmek bile insan olan herkesi dehşete düşürmektedir. Dün akşam yaşanan korkunç saldırıdan geriye insanlık adına duyulan utanç baki kalacaktır. Katledilen masum çocukların görüntülerini unutmak eminim ki hiç kimse için mümkün olmayacaktır. Unutamayız ve zaten unutmamalıyız da. İnsanlık tarihinin en korkunç trajedileri arasındaki yerini alan bu olayın benzerlerinin tekrar yaşanmaması için tüm dünya üzerine düşeni yerine getirmelidir” dedi.

“Yaşanan trajedinin önlenmesi için tüm dünyaya görev düşmektedir” diyen Taçoy, “bizler geçmişte soykırıma uğratılmak istenen ve toplu katliamlardan geçen bir halkın mensupları olarak bugün Filistin halkının yaşadıklarını çok iyi anlıyor ve onların acılarını yüreklerimizin en derinliğinde hissetmekteyiz” dedi.

Taçoy, açıklamasında devamla şu ifadeleri kullandı:

“Yeri gelmişken bir kez daha belirtmekte fayda gördüğüm bir diğer husus, Anavatan Türkiye’nin varlığının bizler için ne kadar hayati olduğudur. Bunu ne yazık ki bir kez daha ve çok acı bir örnekle tekrar hatırlamış olduk. Günümüzde garantörlüğün çağdışı kaldığını ve artık gereksiz olduğunu söyleyenlerin bugün Filistin’de yaşananları nasıl ve ne şekilde açıkladıklarını çok merak etmekteyim. Acılardan ders çıkarmak ve yenilenmemesi için çaba göstermek zorundayız. Hayatını kaybeden çocuklar, yaralanan çocuklar ve onların korkudan akan gözyaşları için bunu yapmalıyız. Başta Filistin’de yaşananlar olmak üzere, dünya üzerinde yaşanan tüm savaş ve çatışmaların bir an önce sona ermesini diler, dünkü saldırıda hayatını kaybeden masum canlara Allah’tan rahmet niyaz ederim.”