Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve UBP Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, bugün yapılan ilçe örgütü seçimlerinde demokrasi iradesinin öne çıkması temennisinde bulundu.

Taçoy'un ofisinden yapılan açıklamaya göre, Taçoy, konuyla ilgili açıklamasında, şunları kaydetti:

“UBP için yarışan birbirinden değerli tüm adaylarımızı tüm içtenliğimle kucaklıyor ve başarılar diliyorum. Unutulmamalıdır ki bugün yaşanan bir demokrasi yarışıdır. Belli isimlerin farklı emelleri için inşa edilen bir yol değildir ve asla olamaz. Buna en başta ben ve benim gibi yüreği UBP sevdasıyla çarpan partililerimiz izin vermez. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra, yarın sabah hepimizin yine aynı partide olacağımızı ve bu parti çatısı altında ülkemizin daha güzel yarınlara ulaşması için çalışacağımızın altını çizmek isterim. Ne yazık ki, yaptığımız tüm uyarılara rağmen, hala bazı isimlerin UBP’ye hiç yakışmayan davranışlarında ısrarlı olduklarını ve demokrasiyi rafa kaldırmaya niyetlendiklerini görmekteyim.

Bu duruma çok üzülüyorum. Ama üzülmek tek başına çare değil. O nedenle de bu duruma karşı mücadele veren her kardeşimizin ve büyüğümüzün yanında olmaya devam edeceğim. Ne mutlu ki, yaptığımız uyarıları tavandaki isimler tam olarak anlamıyorken, partimizi oluşturan tabanımızda bu yönde ciddi bir bilinç ve karşı duruş oluştuğunu görmekteyim. Şunu vurgulamak isterim ki, ‘Kişilerin doğruluktan bahsedebilmeleri için öncelikle kendilerinin doğru olması gerekmektedir’ Önce biz doğru olacağız ve sonra da yanlışlara karşı doğruları savunacağız. Bugün gerçek iradenin hakim geleceğine olan inancım tamdır. İrade hakim gelecek, UBP kazanacak…”