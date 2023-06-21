Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla, Bakanlığına bağlı kurumlara bayram ziyaretinde bulundu.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretlerde Bakan Taçoy’a, Bakanlık Müdürü Meray Dürüst ile Özel Kalem Müdürü Osman Asilkan da eşlik etti.

-İlk bayram ziyareti yaşlılara ve özel gereksinimli gençlere

Kalkanlı’daki Yaşam Evi’nde kalan büyüklerle bir araya gelen Taçoy, Güneşköy 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ni de ziyaret ederek özel gereksinimli gençlerin ve personelin bayramını kutladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy daha sonra, Güzelyurt ve Lefke ilçelerindeki Sosyal Sigortalar, Sosyal Hizmetler, İhtiyat Sandığı ve Çalışma Dairesi’ni ziyaret ederek personelinin bayramını kutladı. Personeli ile tek tek sohbet eden Taçoy, sıkıntılarını yerinde dinledi.