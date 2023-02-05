04.02.2023 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Girne’de bir daire içerisinde gerçekleştirilen operasyon sonucu T.Y.(E-42)’nin, Tabipler Birliğine kayıtlı hekim olmadığı halde dolgu, botox ve mezoterapi işlemi gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir