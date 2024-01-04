İsias Otel’de yaşamını kaybedenlerden Ömer Tabarlı’nın babası Mehmet Tabarlı da sanıklardan şikayetçi olduğunu vurguladı.

Oğlunu kurtarmak için inşaata 50 kişilik bir ekiple geldiklerini ifade eden Tabarlı, kendisinin de inşaatçı olduğunu söyledi.

Bozkurt’un söylediği gibi ofis yapmanın öyle kolay olmadığını ifade eden Tabarlı, “çocuk mu kandırıyorlar” dedi.

Tabarlı, “Kim ucuz yapıyorsa ona yaptırtırlar, bizim TC’de işler öyle yürür. Bina tek kat olmuştu, binayı sakat etti. Ben, o otelde ‘aile şirketi diyor ya’ herkesten şikayetçiyim tüm sorumlulardan şikayetçiyim. Tüm Kıbrıs ekibine teşekkür ederim” dedi.

Umut Ulaş Tan’ın annesi Nurten Tan da bütün sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Tan, “Vefat etmiş birini özlemek dünyanın en zor, en çaresiz şeyi, adalet istiyoruz. Gerçekleri istiyoruz. Hepimiz hastayız, zorla kalkıp geldik buraya. Her şeyi görmenizi istiyoruz adalet istiyoruz. Günahı olmayan çocuklarımızı İsias otel adı. Davacıyım adalet istiyorum.”

(TUĞ/HÖ)

Haber: Tuğçe Ülkü Aydın