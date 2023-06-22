Suudi Arabistan, hac ibadeti için yurt dışından bir milyon 499 bin 472 kişinin geldiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Pasaportlar Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Müslümanların hac ibadetini eda etmek için dünyanın dört bir yanından kara, deniz ve hava yoluyla kutsal toraklara gelmeye devam ettiği hatırlatıldı.

Yurt dışından 21 Haziran Çarşamba günü tarihi itibariyle Suudi Arabistan'a varan hacı adayı sayısının bir milyon 499 bin 472 kişiye ulaştığı aktarılan açıklamada, bunlardan bir milyon 435 bin 14 kişinin hava yoluyla kutsal topraklara ulaştığı bilgisine yer verildi.

Kara sınır kapılarından gelen hacı adaylarının 59 bin 744 kişi olarak aktarıldığı açıklamada, 4 bin 714 kişinin de deniz yoluyla geldiği ifade edildi.

Kutsal toprakların misafirlerine her türlü kolaylığın sağlanmaya özen gösterildiğine işaret edilen açıklamada, hava yoluyla gelen hacı adaylarından 230 bin 170 kişinin de Mekke Yolu projesinden yararlandığı kaydedildi.

Mekke Yolu projesi

Suudi Arabistan'ın 2018 yılında hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğunu kolaylaştırmak amacıyla Malezya ve Endonezya'dan başlattığı "Mekke Yolu" projesi, sonraki yıllarda Pakistan, Fas ve Bangladeş'te uygulanmaya başlanmıştı.

Proje, 30 Mayıs'ta Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katıldığı bir törenle İstanbul Havalimanı'nda da hayata geçirilmişti.

Mekke Yolu projesiyle hacı adaylarının vize işlemlerinin yanı sıra bagajlarının dağıtılması, otobüslerine aktarma yapılması ve gidecekleri yere bagajlarının teslim edilmesi hizmetlerinin sağlandığı belirtiliyor.