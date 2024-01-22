Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Koop-Süt'ün, bir litrelik süte yapılan 10 TL’lik zamdan 5 TL indirime gitme kararı aldığı açıklandı. Buna göre bir litrelik süt 36.5 TL'den satılacak.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Yardımcılığı, Maliye Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, kooperatif yönetim kurulu ile yaptığı istişare sonucunda yeni fiyatı Bakanlar Kurulu'nun bilgisi dahilinde onayladı.

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, son zamanlarda yaşanan enflasyon nedeniyle halkın alım gücünün azaldığını bu nedenle temel tüketim maddesi olan sütün fiyatında indirime gitme kararı aldıklarını belirtti.

Ataoğlu, Koop Süt Yönetim Kurulu ile yapılan istişare sonucunda hükümetin de desteğini alarak, zamdaki kâr payının bir kısmından feragat edildiğini ifade etti.

Yaşanacak her artışın direkt halkın alım gücünü etkilediğini söyleyen Ataoğlu, halkı koruma adına 41.5 TL. olan sütün fiyatının marketlerde 36.5 TL olarak satılması yönünde karar üretildiğini kaydetti.

Hükümet olarak her zaman halkın yanında olduklarını söyleyen Ataoğlu, bir yandan kurumları korumak, bir yandan da halkın menfaatlerini savunmak için bu görevlerde olduklarını belirtti.