Çiğdem Dürüst

İlgili bakanlık diyor ki su sıkıntısı çekmeyecekmişiz!

İyi de zaten çekiyoruz…

Su tankerleri Lefkoşa’da mahallelerde kol geziyor. Üstelik suyun bir tonunu 35 liradan satıyorlar.

Bakanlık su sıkıntısı yok diyor! Merak etmemeliymişiz. Çünkü yerel kaynaklar devreye girermiş bir sorun yaşanırsa…

Sorun 4 aydır yaşanıyor Sayın Bakan…

Üstelik 4 aydır çivi çakılmamış, şimdi de buna müdahale edecek teçhizat ve araç olmadığından başka bir ülke ile anlaşma yapılmış.

Birkaç hafta sürecek çalışmadan önce Geçitköy’deki su seviyesi, motor seviyesinin altına düşmüş. Motorlar su seviyesine çekilmiş. Üstelik yerel kaynaklar da devreye sokulmuş…

Ama su sıkıntısı çekilmeyecekmiş…

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Aylardır sorun biliniyor. Pandeminin canı sağolsun. İyi ki çıktı da birçok aksaklığı kendisine bağlayıverdik…

Sudan sorumlu bakanlık su sıkıntısı çekilmeyeceğine dair açıklamayı, 4 gün depolara damla su akmayıp, birkaç saatliğine su verilince açıkladı. Ne kadar da enteresan değil mi?

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Susuz kalınmaması için her şey yapılacak, yerel kaynaklar devreye sokulacakmış.

Ben size işin özünü anlatayım dostlar: “Hoşgeldi eski susuz günler!”

Onca çok endişe taşıdık ki şu suyun Türkiye’den getirtilme sürecinde ki… Yapılan onca masrafa, çekilen önce cefaya ve yapılan yapılamayan onca antlaşmaya karşın bir arıtma tesisi kurulsa, şimdi içi dışı, başı sonu, günahı vebali bizim olacaktı.

Üstelik halen daha çiftçiler bunu kullanamıyorlardı biliyorsunuz. Şimdi onların kullandıkları suya yeniden bizler de ortak oluverince tarım ve çiftçilik adına da kendimize yetmek üzere varsaydı hamlelerimiz, ortadan kalkmış oluyor…

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İnsaf dedirtecek bir mesele şu yaşanan su sorunu…

Övünmek için harman kadar yerlere sığamayıp, suyumuzun bile TC’den geldiğini söyleyenlere soran var mıdır acaba?

3 yılını dahi doldurmayan proje nasıl elimizde patladı?

Balonla s getirme meselesinde olduğu gibi yarım kalacak bir dev yatırım mıydı bu?

Yoksa acaba Kuzey Yolları projesi gibi, pandemi hastanesi gibi günü birlik geçici projelerimizden biri miydi?

Üzülmesem yurdum için, üzülmesem Kıbrıs ve Kıbrıslı için, üzülmesem hiçbir işin ucundan tutamadığımız için bu denli dert etmem belki de bunları… Elimde değil!

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Seçim öncesi komplo, seçim öncesi tehdit, seçim öncesi herhangi bir oyunu aklıma bile getirmemeye çalışıyorum… Bunun seçime yönelik bir tr mesaj olmadığını biliyorum zaten…

Yine de susuzluk büyük dert dostlar. Biz bunu bir daha yaşamayalım diye bu projeyi kabul ettik, üstüne de pek çok fedakârlık yaptık. Görünen o ki işler azıcık daha karışacak.

Buyurun size kendi kendini yönetme pratiği… İzleyin. Beyin jimnastiği yapın.

İyi gelir. Terlememeye çalışın bu sıcakta. Çünkü su yok. Duş alamayabilirsiniz…