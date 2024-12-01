Güzelyurt-Lefke ana yolundaki kazada çelik bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakımda

Lefkoşa, Güzelyurt- Lefke ana yolu ve Gazimağusa’da araç sürücülerinin dikkatsizliği sonucu 3 ayrı trafik kazası yaşandı. Kazalar sonucunda motosikletiyle çelik bariyerlere çarpan 70 yaşındaki motosiklet sürücüsü beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakımda, otobüsün yolun karşı tarafında geçmeye çalışırken çarptığı diğer bir kişi de el bileğinde kırık teşhisiyle kontrol altında.

Polis açıklamasına göre Oğuz Bidar (E-70) yönetimindeki BL 064 plakalı motosiklet ile Güzelyurt-Lefke ana yolunda çift şeritli yolda banket içinde ters yöne Güzelyurt istikametine doğru seyrederken direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan çelik bariyerlere çarptı.

Saat 19.00 sıralarında, yaşanan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, beyin kanaması teşhisi ile yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

-Otobüs yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yayaya çarptı

Lefkoşa Eti Sokak’ta saat 18.00 sıralarında, Celil Yılmaz (E-59) yönetimindeki TRS 304 plakalı otobüs ile kuzeye doğru seyrederken Merit Casino önlerinde yolun batı kısmından doğu kısmına geçmeyen çalışan yaya Cengiz İrez’e (E-53)’e çarptı.

Kaza sonucu yaralanan İrez, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, sağ el bileğinde kırık teşhisi ile müşahede altına alındı.

-Gazimağusa’da araç aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı

Gazimağusa’da Nehir Sokak’ta saat 22.00 sıralarında yaşanan kazada ise Aybike Pamuk (K-23) yönetimindeki VE 587 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı. Aydınlatma direğine çarptıktan sonra aracın takla attığı kazada yaralanan olmadı.

Trafik kazalarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.