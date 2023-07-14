Güzelyurt-Lefke çevre yolunun bir bölümü pazar günü bisiklet yarışı nedeniyle trafiğe kapatılacak.

Polisten verilen bilgiye göre, 16 Temmuz Pazar, 08.30-11.30 saatleri arasında, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek bisiklet yarışı nedeniyle, Güzelyurt-Lefke çevre yolunun Güzelyurt trafik ışıkları ile Doğancı çemberi arasındaki kısmı, çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacak.

Güzelyurt ve Lefke istikametlerinden gelen araçların ulaşımı, eski Güzelyurt-Lefke ana yolu üzerinden sağlanacak.