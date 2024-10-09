Rum Yüksek Mahkemesi, “habeas corpus” başvurusu kabul edilip serbest bırakılmasının hemen ardından yeniden tutuklanan terör zanlısı 28 yaşındaki Suriyeli şahsın ikinci “habeas corpus” başvurusunu onaylayarak serbest bırakılmasına hükmetti.

Politis ve diğer gazetelere göre, Güney Kıbrıs’a Şubat 2017’de kaçak yollarla giden ve 5 Şubat 2017’de uluslararası koruma başvurusunda bulunan Suriyeli şahsın talebi bir yıl sonra 6 Haziran 2017’de kabul edilerek kendisine “ilave koruma statüsü” verildi. 21 Şubat 2023’te işlediği bir suç nedeniyle 2 ay hapse mahkum edilen Suriyeli “2021’de terör suçu işlemek için eğitim aldığı” gerekçesiyle suçlu olduğuna hükmedildi ve o tarihten itibaren cezası verilene kadar gözaltına alındı. Suriyeli “ilave koruma statüsünde” olmasına rağmen 21 şubat 2023’ten beri aynı sebepten gözaltında tutuldu.

İlk “hebeas corpus” başvurusu çerçevesinde Yüksek Mahkeme yargıcı, tutukluluk süresinin 18 ayı aşmış olduğunu saptayarak bu durumu haksız buldu ve 7 Ağustos 2014’te serbest bırakılmasına hükmetti. Mahkeme kararına rağmen Suriyeli serbest bırakılmadı ve mahkeme kararı açıklanmadan, hakkında yeni tutuklama ve sınır dışı emri alındı.

Serbest bırakma kararına rağmen Suriyeli hakkında sınır dışı edilmek hedefiyle hakkında yeniden tutuklama emri çıkarılmasının sebebini sorgulayan Yüksek Mahkeme “mevcut olguları değiştirecek başka bir şey yoksa, Suriyelinin ikinci habeas corpus başvurusunun onaylanmasından başka yol olmadığına dikkat çekti. Mahkeme, Suriyelinin habeas corpus başvurusunu onayladı ve serbest bırakılmasını emretti.

Haksız yere hapsedildiklerine inanan veya tutuldukları koşulların insani muamele için gereken asgari yasal standartların altında olduğunu düşünen hükümlü suçluların, "habeas corpus emri" başvurusunda bulunarak bir mahkemenin yardımını arama hakkı bulunuyor.